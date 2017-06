‘Juego de tronos’: secretos, teorías, mujeres y poder en Poniente

—¿Qué nos podéis contar sobre la séptima temporada de Juego de tronos?

—Nada— responde en español la actriz Gemma Whelan, quien encarna a Yara Greyjoy en la serie.

En realidad, los periodistas que asistieron a mediados de mayo a una sesión de entrevistas en Londres no esperaban otra respuesta. Aun así, todos los intérpretes que se expusieron ante la prensa internacional tuvieron que hacer frente a esa misma pregunta. Si el secretismo que ha rodeado siempre al rodaje de Juego de tronos ha sido máximo, el de los siete capítulos que compondrán la séptima entrega —que en España se podrá ver tanto en HBO como en Movistar Series a partir del 17 de julio— crece de forma exponencial.

"Lo que podemos decir", toma la palabra el danés Pilou Asbæk, Euron Greyjoy en la ficción, "es que para la sexta temporada estuvimos seis meses grabando 10 episodios y este año hemos estado seis meses grabando siete episodios. Las cosas han ido más allá todavía". "En estos capítulos ha llegado el invierno y hace más frío, pero no podemos contar mucho más", añaden Rory McCann y John Bradley, Sandor El Perro Clegane y Sam Tarly, respectivamente.

Pilou Asbæk, Euron Greyjoy en 'Juego de tronos'.

Sophie Turner, el rostro de Sansa Stark, intenta arrojar algo de luz sobre la cuestión. "Puedo contarte que esta temporada para Sansa trata sobre cómo llegar a un acuerdo con el poder que tiene, que no es el que le gustaría tener, porque Jon ha sido nombrado Rey en el Norte y ella no tiene ese reconocimiento. Y es su lucha por saber si la gente de Invernalia realmente la quiere y, a la vez, aprender a confiar en aquellos que son fieles a ella". ¿Quizá un reencuentro de los Stark supervivientes, aún diseminados por los Siete Reinos a excepción de Sansa y Jon? "Sería genial, pero sería demasiado feliz y satisfactorio para Juego de tronos", responde.

Tras años de idas y venidas, los personajes se preparan para la gran batalla a la que hace referencia el primer tráiler de los nuevos capítulos. Y para unas alianzas a las que se refiere el segundo avance, lanzado ayer miércoles. Y las mujeres tienen mucho que decir: Cersei en el Trono de Hierro, Sansa al lado de Jon y Daenerys con el apoyo de Yara Greyjoy. Al ser preguntada por el aumento de poder de las mujeres en la serie, Gemma Whelan salta. "Es una pena que esa pregunta se siga haciendo a estas alturas porque siempre ha habido grandes personajes femeninos en esta serie. Por supuesto que en Juego de tronos hay mujeres fuertes, y mi propio personaje es uno de ellos, pero como lo son todas y cada una de las mujeres del mundo".

También han tenido que sufrir y mucho. Por ejemplo, Sansa Stark ha padecido de muy distintas maneras hasta llegar a la ligera sonrisa con la que sellaba su venganza de Ramsay Bolton. "Pero ella no es una asesina sin corazón como Cersei o un Caminante Blanco. Es peligrosa para la gente que le ha tratado mal, pero no para todos los demás", defiende Sophie Turner, que asegura que, cuando más se divierte en Juego de tronos es al rodar unas escenas de sexo que son cualquier cosa menos románticas. "Son tan oscuras y terribles que detrás de las cámaras hay muchas risas para compensar". Aunque echará de menos la serie en la que empezó cuando tenía solo 13 años, también confiesa que sentirá cierto alivio. "Por fin podré broncearme", bromea.

Rory McCann como Sandor 'El Perro' Clegane en los nuevos capítulos de la serie.

El elenco se prepara para despedir la que posiblemente sea hoy la ficción más popular y que más expectación levanta en todo el mundo. Pilou Asbæk intenta describir, como fan que era antes de llegar a la serie en la temporada pasada, el motivo: "Esta serie es como Shakespeare. Sus grandes obras son sobre poder y sobre cómo conseguir poder. Y cómo en el momento en que tienes el poder, te corrompe y, aunque lo quieras controlar, no puedes".

Tras la séptima temporada de este verano, solo quedarán los seis últimos episodios, para los que los seguidores tendrán que cargarse de paciencia porque desde HBO ya avisan: puede que haya que esperar hasta 2019. Como cualquier fan, los protagonistas de Juego de tronos también tienen sus teorías y deseos para la conclusión. "Para Sansa me gustaría una buena escena de muerte, que mate a sus enemigos, se reúna con su familia y entonces muera a manos de alguien que quiere, eso sería muy divertido", dice Turner. "Y para la serie, me encanta la idea de que siga Cersei en el Trono de Hierro. Es tan divertido verla tan sádica...". "O quizá el giro final sorprendente sea un final feliz que nadie haya visto venir", ríe la actriz.

"Es un problema, porque tiene que ser un final suficientemente satisfactorio para los fans pero a la vez tiene que ser una sorpresa", reflexiona Bradley. McCann lo tiene más claro: "¡Que no acabe como Los Soprano! Todavía no he podido superarlo".