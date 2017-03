El Gobierno aprueba este viernes la bajada del IVA de los espectáculos del 21% al 10%

Albert Rivera ha confirmado que la bajada del IVA de los espectáculos se incluye en los Presupuestos de 2017.

El Consejo de Ministros aprueba este viernes la bajada del IVA de los espectáculos en directo, como los conciertos, el teatro, la danza o los toros, del actual 21% al 10%, según fuentes del ministerio de Educación, Cultura y Deporte citadas por Efe. Queda excluido, por tanto, el cine, tal y como reflejaba ya en agosto el acuerdo que firmaron PP y Ciudadanos para se pusiera en marcha el segundo Gobierno de Mariano Rajoy. El presidente de Ciudadanos Albert Rivera ya ha adelantado en una conferencia de prensa en el Congreso que los Presupuestos Generales de 2017 ya incluyen la bajada al 10 % del IVA cultural.

El Gobierno subió el IVA del 8% al 21% al sector cultural en 2012 y, desde entonces, la industria no ha dejado de reclamar que se baje porque, según argumentan, está detrás de la crisis que padecen. El aumento repentino de 13 puntos convirtió el IVA cultural español en unos de los más altos de Europa. Desde entonces, representantes de teatro, danza, cine, música en directo, arte o ferias taurinas no han dejado de pedir la reducción del impuesto, su principal caballo de batalla. En enero de 2014, el Gobierno bajó al 10% exclusivamente el IVA sobre la venta de obras de arte.

"Han pasado cuatro años y medio. Han tardado muchísimo. Ha sido muy duro. Las salas han tenido que soportar la subida intentando no grabarla a los consumidores. Además, todo el trabajo de hostelería también sufre el 21%", asegura Armando Ruah. Pese a las distintas confirmaciones oficiales, el coordinador de Acces (Asociación Estatal de Salas Privadas de Música en directo) expresa su escépticismo ante el anuncio de la bajada. Hasta que no la vean en los Presupuestos Generales, muchos representantes culturales no se la van a creer. "Hemos dejado de ser competitivos sobre todo para las giras de los grupos que vienen de Europa o EE UU. Teniamos la tasa de conciertos más alta de Europa. A la vez, muchas salas han tenido que reducir el numero de conciertos", agrega Ruah.

Las cifras dan fe de ese descenso. El último anuario de la SGAE permite comparar 2012 —el año en que se aprobó la subida— con 2015 —último dato disponible—. Y el resultado es una reducción en todos los sectores y los apartados. En cuanto a las representaciones, por ejemplo, hubo 4.059 funciones de teatro (de 50.833 a 46.774) y 565 de danza menos (de 2.633 a 2.068). Y los conciertos de música popular pasaron de 116.446 a 90.212 —no se incluyen los macroconciertos y los festivales—. Pero las propias infraestructuras también han sufrido el peso del IVA: en 2012, España contaba con 833 cines. En 2015, eran 116 cines menos: 717. Y mayor es la reducción de pantallas: 403 (es decir, de 3.990 a 3.587). Además, Ruah relata que su asociación ha perdido unas 20 salas de conciertos. Y unos 36 teatros también se han quedado por el camino (de 1.605 a 1.569, según el último Anuario de Estadísticas Culturales, publicado por el ministerio).

A lo largo de estos años la industria cultural ha escenificado sus críticas al impuesto de las formas más variadas: miles de cartas envidas a Rajoy, conferencias y encuentros donde se denunciaba una y otra vez el drama que suponía para el sector, vídeos o pancartas. En una rueda de prensa en diciembre de 2015 los presidentes de las principales asociaciones culturales llegaron a pedir no votar al PP si mantenía el impuesto.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ya había prometido en febrero en el Senado que el Gobierno bajaría "el IVA a los espectáculos en directo". Y agregó que el cine tendría que esperar a que se cumpliera "la senda del déficit".