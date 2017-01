Méndez de Vigo: “De castigo nada. Cuando podamos, bajaremos el IVA”

Hace un año y medio, con motivo de su nombramiento como ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo declaró en una entrevista con EL PAÍS que cuando pudiera bajaría el IVA de las entradas de cine. La pasada semana, concedió otra entrevista a este diario, motivada sobre todo por su designación también como portavoz del Gobierno, y volvió a repetir la misma canción. En esta ocasión, no obstante, expresó una mayor y más general estima por el cine español. Entonces, centró sus gustos fundamentalmente en el programa de TVE Cine de barrio. Las relaciones y la comunicación, en cualquier caso, parecen al menos fluidas. La pasada semana se reunió con representantes de la Academia de Cine y el ministro ha confirmado su presencia en la próxima gala de los Goya, que se celebrará el 4 de febrero.

Ante la pregunta de cuándo dejará el Gobierno de castigar al cine español y lo considerará un sector estratégico como en Francia (donde el IVA del cine es del 5,5%), el ministro respondió que “el Gobierno no castiga a nadie”. “La filosofía política del Gobierno es que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los españoles. Desde luego que se lo gasten, como ministro de Cultura, en cualquier espectáculo cultural, porque así contribuirá a su felicidad. El Gobierno, en una tesitura complicada, ha tenido que reducir el déficit y ha tenido que hacer algo que no le gusta que es subir los impuestos”.

Si no castiga a nadie, ¿por qué el Gobierno ha anunciado una bajada del IVA a los espectáculos en directo? “Tenemos compromisos con Europa que nos obligan a ajustar ingresos y gastos”, explica el ministro. “Todavía en España no hemos llegado a los niveles de ingresos tributarios del año 2007. El ministro de Hacienda tiene que pensar mucho cualquier movimiento que hagamos porque luego Bruselas viene y nos dice que no han cumplido ustedes con sus obligaciones. Por tanto, ¿qué hemos hecho? Un acuerdo con Ciudadanos y dar un primer paso, que afecta efectivamente a los espectáculos en vivo porque creo que ellos son los que padecen de una manera más notable aquella subida del IVA. Al cine le hemos dado una ley de financiación muy importante que ha motivado el que este año tengamos visitantes al cine más de 110 millones y casi el 20% va a películas españolas. El cine español hace películas con talento creativas y buenas. Cuando podamos hacerlo bajaremos el IVA del cine. Tenemos el IVA superreducido en los libros, cosa que no tienen otros países. Pero de castigo nada, al revés. Queremos al cine, nos gusta el cine, el cine nos permite soñar y disfrutar”.

¿Y sigue tenido tiempo para ver Cine de Barrio, como dijo a este periódico, para explicar que le gustaba el cine español? “Lo dije y creo que es la declaración más atinada que he hecho en mi vida. Me hizo famoso; unos me insultaron. Podía haberles dicho que me gusta Hiroshima, non amour, pero me hizo enormemente popular y sobre todo me granjeó una amistad que yo valoro muchísimo, que es al de doña Concha Velasco. Aunque solo sea por eso, qué bien. Me he convertido en un asiduo de las películas españolas. Debo decirle que me gustan mucho, disfruto mucho con ellas y ahí además tenemos un gran campo para disfrutar de la vida”.