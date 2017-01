Los personajes nunca mueren… ¿o sí?

Ley de vida, los padres deben fallecer antes que sus hijos. Lo contrario supone un trágico desorden. En el mundo de la ficción no se aplican exactamente estos mismos principios naturales, pero cuando el progenitor es un autor literario y su descendencia un personaje inventado cabe presumir que la desparación del creador implica que la vida del segundo quedará igualmente interrumpida —si es que no lo ha hecho antes— detenida, congelada en los libros ya escritos.

Detectives y superhéroes, principalmente, parecen ser cada vez más una notable excepción a esta regla. El Hércules Poirot de Agatha Christie, el James Bond de Ian Fleming, el Philip Marlowe de Raymond Chandler o el Sherlock Holmes de Conan Doyle han seguido enfrentando nuevos casos sin sus autores originales. A esta lista se suman, tal y como ha anunciado este mes la editorial Planeta, dos singulares barceloneses: el detective Pepe Carvalho volverá en 2018, y el inspector Ricardo Méndez esta primavera en una precuela que firma Victoria González, hija del autor original, Francisco González Ledesma.

¡Quita tus manos de mi ficción! A. A. A veces los lectores fantasean y se aventuran a escribir alguna secuela o precuela de obras que consideran casi propias. Es la denominada fan-fiction. Un célebre y exitoso caso fue Cincuenta sombras de Grey, la novela que arrancó su exitosa andadura en la web fanfiction.net y que partía de la saga de vampiros Twilight. La ficción escrita por los lectores es la variante más casera del llamada parallel fiction (ficción paralela). Así es como se clasifica en el mundo anglosajón a las obras escritas por otros autores que no son el creador original. Jane Austen es probablemente la autora que más ha padecido esto. Pero el abanico es amplio, e incluye desde cameos hasta la reescritura de conocidas obras adoptando el punto de vista de personajes secundarios. Tom Stoppard, John Updike o Joyce Carol Oates han firmado trabajos en esta línea. Pero, ¿hay que poner coto a los desmanes de los lectores? El creador de la saga Canción de hielo y fuego en la que se inspira Juego de tronos, George R. R. Martin es, junto a Anne Rice, uno de los más firmes detractores. “Mis personajes son mis hijos... No quiero que nadie se líe con ellos, gracias. Incluso quienes dicen que los aman. Estoy seguro de que es cierto. Pero nadie abusa de la gente de Poniente salvo yo”.

El 18 de octubre de 2003 en el aeropuerto de Bangkok Manuel Vázquez Montalbán sufrió un infarto mortal. El escritor —que una vez se autodefinió como “prolífico en general”— emprendía el viaje de regreso a Barcelona en un vuelo desde Australia con escala en Tailandia. En enero y marzo de 2004 se publicaron respectivamente dos volúmenes (Milenio Carvalho I. Rumbo a Kabul y Milenio Carvalho II. En las antípodas) con la última entrega de la saga de su detective quemalibros Carvalho. Ahora el sabueso gourmet, agudo comentarista de la Transición y de la España democrática, resucitará con la pluma del novelista Carlos Zanón. “Fue una sugerencia que nos llegó a través de la agencia Carmen Balcells y nos pareció una idea interesante, porque trata de atraer el interés de nuevos lectores. El acuerdo es para una novela y ya se verá si hay más”, explica en conversación telefónica, Anna Sallés, viuda de Vázquez Montalbán.

¿Un nuevo libro escrito por otro autor es la mejor manera de impulsar y dar visibilidad al legado de Vázquez Montalbán? Desde la editorial Planeta, la editora Belén López subraya el propósito de trasladar el personaje de Carvalho al público que no le conoce, tanto a través de las obras originales del autor, como con el lanzamiento de una nueva entrega de la saga escrita por otro novelista. “Nos marcamos el objetivo de llegar a nuevas generaciones y también a los nuevos lectores del género negro, en auge en estos momentos. Por eso decidimos reeditar en bolsillo una selección de los títulos más significativos de Carvalho”, explica. “Dentro de ese plan en alguna de nuestras conversaciones con los herederos surgió esta idea. Nos pareció muy interesante y a juzgar por la extraordinaria acogida que ha tenido, parece que hemos acertado”.

Efectivamente, aunque la nueva novela aún no está escrita, el popular Carvalho, traducido a más de 20 lenguas, ha vuelto a los titulares y, una vez más, ha rebasado las fronteras españolas con la prensa italiana y anglosajona haciéndose eco de su próxima resurrección. Pero el anuncio de su renacimiento no ha estado exento de algunas objeciones, como las que ha planteado el novelista Antonio Muñoz Molina. “No pongo en duda las cualidades del escritor al que le han encargado el trabajo, pero sí su buen juicio al aceptarlo, y más todavía el de los herederos. Pepe Carvalho no es una franquicia: es una presencia irrepetible en la literatura. Para que vuelva a existir no hace falta que nadie usurpe a su autor”, escribió el escritor jienense el pasado domingo en Visto y no visto, una sección de su web.

ampliar foto Sean Connery charla con Ian Fleming en el rodaje de 'James Bond contra el doctor No'. Sunset Boulevard Corbis / Getty Images

Anna Sallés, heredera junto a su hijo de los derechos de la obra, evita entrar en la polémica pero apunta: “No creo que sea una franquicia, ni una marca”. La editora López por su parte confía en que también el comentario de Muñoz Molina atraiga a un nuevo público al trabajo de Vázquez Montalbán: “Muchos al leer sus palabras se habrán animado a leer por primera vez o releer estas novelas, lo cual me parece maravilloso”.

El debate tiene zonas grises según Carlos Zanón, el novelista inmerso ahora en el universo Carvalho. “No es blanco o negro, entiendo las opiniones contrarias, la idea de que un personaje pertenece a su autor. Las objeciones no me parecen descabelladas, se establecen vínculos con los personajes y uno no quiere que se lo toquen”, explica por teléfono. Pero evidentemente, añade, él no está de acuerdo: “No se trata de reescribir una obra, acabando una saga o interfiriendo en la obra de un autor a un nivel esencial, no estás metiéndote en la cocina de otro escritor y llevando al personaje hacia otro sitio que él no querría. Cuando un personaje se vuelve icónico trasciende al autor. Darle vida es jugar, y la literatura es un juego”.

Superar el paso del tiempo

Zanón recuerda que su primer encuentro con el detective ocurrió con Los mares del sur cuando estudiaba BUP. Ha recibido el encargo con una mezcla de “responsabilidad e ilusión”, y aunque el estilo de Vazquez Montalbán dice que no le influyó tanto, admira “su capacidad para crear fotos que aguantan el paso del tiempo”. Carvalho puso a Barcelona en el mapa de la novela negra, ahí está el velado homenaje del escritor italiano Andrea Camilleri al autor barcelonés con su comisario Montalbano y los cientos de miles de lectores de literatura de género que siguieron durante décadas sus pesquisas libro a libro. “El compromiso es con mi literatura, hacer un buen libro”, afirma Zanón. “Pero el personaje tiene unas carcaterísticas y trato de preservar el alma de Carvalho. Vázquez Montalbán logró trasladar el género hard-boiled y hacerlo nuestro”.

El acuerdo sobre la nueva novela de Carvalho es el primero de este estilo para la agencia Carmen Balcells representante de los herederos de Vázquez Montalbán, y para la editorial Planeta. Se han guiado por referentes anglosajones, un mercado en el que existen conocidos antecedentes como el de la novela Los crímenes del monograma, en el que Sophie Hannah recuperó a Hércules Poirot con el consentimiento de la familia de Agatha Christie. “Es un acuerdo entre tres partes: editor, herederos y nuevo autor. Se reparte el porcentaje de los royalties y suele haber un adelanto, pero no hay un modelo fijo”, explica Mónica Martín, cuya agencia MB trabajó en un acuerdo de este estilo para la secuela y precuela de El Padrino de Mario Puzo. Aquellos libros no acabaron de cuajar en el mercado español y sin embargo tuvieron mucho éxito en Argentina, recuerda. “Una franquicia de por sí no es algo ni bueno ni malo, depende de quién lo haga. Más allá del marketing los personajes nunca se convierten en marcas: los que perviven simplemente forman parte del paisaje”.

El Padre, personaje que buscaba a su autor en la obra de Pirandello, ya lo advirtió: “Quien ha tenido la suerte de nacer como personaje vivo, puede reírse incluso de la muerte. ¡No morirá jamás!”.