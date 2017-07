‘Juego de tronos’ y los Siete Reinos se preparan para el final

No importan las altas temperaturas: ha llegado el invierno. Así lo rubrican quienes participan en ese fenómeno llamado Juego de tronos que esta noche arranca su séptima y penúltima temporada (en España, en Movistar Series y HBO). “Pero es un invierno que por fin trae las deseadas respuestas que muchos fans llevan años esperando”, aventura a EL PAÍS Liam Cunningham. Más conocido como Ser Davos en la serie, su mayor logro en este universo salido de la mente de George R.R.Martin es el de seguir vivo. Junto a él, Isaac Hempstead Wright (Bran Stark, también vivo por el momento) se ríe. “Y nosotros tenemos tantas dudas como cualquiera”, apostilla. “No hay día que entre tomas, ahí sentados, vestidos de época y con un café entre las manos, alguien pregunte eso de ¿quién acabará en el trono?”, remata Cunningham.

Para eso queda más. De momento, la nueva temporada de Juego de tronos tendrá siete episodios en lugar de los 10 habituales. O un total de 13 entre la séptima y la octava. “La mayor diferencia al ser la temporada más corta es que tenemos que trabajar más. Especialmente con todos los que matan cada año”, dice con humor otro de los supervivientes, Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister). Un humor que en este ambiente de secreto les anima a dar sus propias teorías. Como fan, no como parte de la producción. Hempstead Wright barre para casa. “Mi equipo soñado está lleno de Stark. Empezando por Jon Snow aunque ahora solo sea Stark de crianza, pasando por Sansa, que se ha convertido en una buena baza diplomática y con Arya como un esa luchadora ninja que es. En este equipo además me haría un hueco para echar un vistazo en el tiempo”, organiza el joven actor. Aiden Gillen mantiene la lealtad de su personaje Meñique a su adorada Sansa. “No digo nada nuevo afirmando que lo quiero todo y que lo quiero compartir con Sansa”, declara al periódico de ese cruce de miradas con el que acabó la sexta temporada. Coster-Waldau lo dice con humor pero las tira con bala. “Como los humanos no se pongan las pilas, en el trono acaba el hombre de las nieves”, dice en referencia al gran enemigo del norte, los caminantes blancos.

Como dice Cunningham, Poniente comenzará la temporada como acabó la sexta, “con algún problema que otro”. El mayor ejército de caminantes blancos llega del norte, Daenerys Targaryen está a las puertas de la ciudad reclamando lo que considera suyo y Cersei Lannister no tiene ninguna intención de levantarse del trono que ha robado a su hijo. De ahí que la temporada sea más corta, pero no así la acción. “Es la temporada más épica –adelanta Hempstead Wright-. Como siempre hay dos unidades rodando, al menos una de ellas está dedicada a una gran secuencia”. Pero a la hora de la verdad, nadie sabe nada.

Eso tampoco impide a este grupo de supervivientes prepararse para su propia muerte. A Cunningham le gustaría que Davos muriera rodeado de vino y mujeres de su Dorne natal. Hempstead Wright querría la muerte más cara “con dragones, fuego, efectos especiales, prostéticos...”. “A mi me gustaría morir de causas naturales. Creo que sería el primero”, remata Gillen.