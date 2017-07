‘Westworld’ extiende el imperio de HBO en las nominaciones a los Emmy

Escena de la serie ‘Westworld’. HBO

En 2016, Juego de tronos se convertía en la serie más premiada de la historia de los premios Emmy al sumar 38 galardones en sus seis primeras temporadas. Pero el retraso en el estreno de la séptima entrega (el próximo domingo) dejó vía libre al resto de dramas televisivos para poder soñar con aspirar a la estatuilla. Este jueves se han anunciado quiénes serán los candidatos a los premios que entrega la Academia de la Televisión de Estados Unidos. Será en una gala que se celebrará el próximo 17 de septiembre y que presentará el cómico Stephen Colbert.

De momento, el relevo como serie más nominada a los premios Emmy lo ha tomado otra ficción de la cadena de cable HBO, Westworld. La serie creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy llegaba en otoño como gran apuesta del canal para tratar de dar con un relevo a Juego de tronos (con su final ya cercano al emitir este año la penúltima temporada) tanto en reconocimiento de la crítica como en repercusión mediática y popular. De momento, objetivo conseguido con este drama de ciencia ficción ambientado en un parque temático del lejano oeste al que los huéspedes acuden a dar rienda suelta a sus pasiones más oscuras. Pero todo cambia cuando los robots empiezan a tomar sus propias decisiones y ser conscientes de su identidad.

En los Emmy se tendrá que ver las caras con duros rivales en la categoría de mejor drama, donde compiten cinco novedades de esta temporada: The Crown, Stranger Things, This Is Us, The Handmaid's Tale y la propia Westworld, junto a dos veteranas, Better Call Saul y House of Cards. Entre estos títulos destacan dos historias protagonizadas por mujeres: The Crown, basada en la vida de la reina Isabel II de Inglaterra y que ya se alzó con el Globo de Oro, y The Handmaid's Tale, una distopía espeluznante centrada en una sociedad fundamentalista en la que los derechos de las mujeres han quedado reducidos a la nada. Claire Foy y Elisabeth Moss, sus respectivas protagonistas, son las dos favoritas a alzarse con el Emmy en la categoría de actriz protagonista de drama, donde comparten nominación con Viola Davis (Cómo defender a un asesino), Keri Russell (The Americans), Evan Rachel Wood (Westworld) y Robin Wright (House of Cards).

Alguna novedad hay también en la categoría de actor protagonista de drama. Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia son los representantes aquí de una de las series que más repercusión logró la temporada pasada, el drama familiar This Is Us. En su categoría se medirán a la poderosa presencia de Anthony Hopkins (Westworld) y a veteranos en las nominaciones como Bob Odenkirk (Better Call Saul), Matthew Rhys (The Americans) y Kevin Spacey (House of Cards).

En comedia, Julia Louis-Dreyfus no parece dispuesta a dejar su trono, en el que lleva sentada como protagonista de Veep desde que la serie arrancó en 2012 y este año la actriz opta a su sexto Emmy consecutivo dando vida a la política Selina Meyer. Entre sus compañeras de categoría se encuentran las dos protagonistas de Grace and Frankie, Jane Fonda y Lily Tomlin, otra veterana de los premios como es Alison Janney (Mom), Tracee E. Ross (Black-ish), Pamela Adlon (Better Things) y Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt).

'The Leftovers', la gran ausente Es una de las favoritas de los críticos y sus seguidores, pocos pero muy entregados, clamaban por justicia para The Leftovers con su tercera temporada. Sin embargo, la serie de HBO, que se ha despedido entre elogios y aplausos, solo ha logrado una nominación, la que ha tenido Ann Dowd como actriz invitada. Ninguna otra candidatura este año ni en años anteriores. En estos casos siempre se recuerda el caso de The Wire, considerada una de las mejores series de la historia y que solo logró dos nominaciones a los Emmy, a dos de sus guiones, y ninguno de ellos se materializó en premio. Nunca llueve a gusto de todos, y menos en los Emmy.

Este año a Veep le ha salido algunas duras competidoras. Con su segunda temporada, Master of None logró captar muchas miradas y comentarios elogiosos, lo mismo que el debut de Atlanta. Sus protagonistas y creadores, Aziz Ansari y Donald Glover también optan al premio al mejor actor de comedia, donde competirán con Jeffrey Tambor (Transparent), William H. Macy (Shameless), Zach Galifianakis (Baskets) y Anthony Anderson (Black-ish). Por su parte, en la categoría de mejor comedia Atlanta, Black-ish, Master of None, Modern Family, Silicon Valley y Unbreakable Kimmy Schmidt tratarán de destronar a Veep, ganadora los dos últimos años.

Como ha ocurrido en los últimos años, algunas de las batallas más duras de los Emmy se librarán en los premios de serie limitada (nombre que engloba a las miniseries y las series antológicas). Solo hay que mirar los nombres de las mujeres que compiten por el título de mejor actriz protagonista en este género: Nicole Kidman (Big Little Lies), Reese Witherspoon (Big Little Lies), Jessica Lange (Feud: Bette and Joan), Susan Sarandon (Feud: Bette and Joan), Carrie Coon (Fargo) y Felicity Huffman (American Crime).

El alto nivel se traslada a los títulos nominados al premio a la mejor serie limitada, con Big Little Lies, Fargo, Feud: Bette and Joan, The Night Of y Genius, la primera ficción producida por National Geographic Channel que se puede considerar la sorpresa de esta categoría. Entre los actores protagonistas de miniserie o película para televisión, optan al premio Riz Ahmed (The Night Of), Benedict Cumberbatch (Sherlock), Robert de Niro (The Wizard of Lies), Ewan McGregor (Fargo), Geofrey Rush (Genius) y John Turturro (The Night Of).

En cuanto al cómputo total de nominaciones, Saturday Night Live iguala a Westworld como los títulos con más candidaturas (22 cada una), seguidas por Stranger Things y Feud con 18 cada una. Veep es la comedia más nominada al sumar 17 candidaturas. Por canales, HBO vuelve a ser la más nominadas, con un total de 110 candidaturas, superando las 94 que sumó el año pasado. Mientras, Netflix sigue ganando reconocimiento en las nominaciones de los premios y de las 54 que logró en 2016 ha pasado a 91 en 2017, situándose como la segunda cadena (en este caso, plataforma) con más nominaciones y a mucha distancia de la tercera, la network NBC.