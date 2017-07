FIB 2017: cartel, entradas y horarios del festival de Benicàssim

Los fibers ya están en Benicàssim para celebrar una nueva edición del FIB, que tendrá como cabezas de cartel a The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, Kasabian, Foals, Deadmaus y Los Planetas. El cartel de este 2017 presenta una de las grandes programaciones musicales del circuito de festivales en España y espera superar los 170.000 asistentes de 2016.

La exclusividad de bandas como Kasabian o el estreno en solitario de Liam Gallagher en España se ha convertido en uno de los puntos fuertes de este 23 Festival Internacional de Benicàssim. Platos fuertes de un FIB que también protagonizan los Crystal Fighters, The Jesus and Mary Chain, Temples o Love of Lesbian, parte de los 124 artistas del cartel de este año.

Horarios del jueves

Horarios del viernes

Horarios del sábado

Horarios del domingo

Entradas para el FIB 2017

Benicàssim tiene uno de los mejores carteles del año en España y aún estás a tiempo de comprar tus entradas para el FIB. Se pueden adquirir boletos para uno, dos, tres o cuatro días, elegir solamente uno o hacer la combinación que más convenga. Esta es la lista de opciones y precios:

El abono de jueves a domingo cuesta 149 euros. Si se elige la opción VIP el precio a pagar son 300 euros. Entradas de 3 días : De jueves a sábado o de viernes a domingo el festival cuesta 130 euros.

: De jueves a sábado o de viernes a domingo el festival cuesta 130 euros. Entradas de 2 días : Si se va el jueves y el viernes el precio es de 90 euros, viernes y sábado, o sábado y domingo, la cantidad a abonar son 105 euros.

: Si se va el jueves y el viernes el precio es de 90 euros, viernes y sábado, o sábado y domingo, la cantidad a abonar son 105 euros. Entradas de 1 día: La opción de comprar solo el boleto del jueves, viernes o domingo cuesta 50 euros, el sábado asciende a 65 euros. Si la opción es VIP el precio sube hasta los 130 euros.

Plano del recinto del FIB