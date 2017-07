La tercera vida de los precursores del ‘indie’ español

El FIB celebra su 23ª edición a partir del jueves, 13 de julio, en Benicàssim. Estos son algunos de los que se presumen como sus mejores momentos:

-Red Hot Chili Peppers: primera visita a Benicàssim de la potente maquinaria funk rock californiana, el sábado por la noche.

-The Weeknd: el canadiense Abel Makkonen Tesfaye, una de la figuras mundiales del R'N'B contemporáneo, también debuta en el FIB el jueves.

-Kasabian: Benicàssim y el dance rock facilón de estos británicos es decir todo uno. El domingo noche.

-The Jesus & Mary Chain, Ride y Dinosaur Jr: la vieja guardia del indie rock más abrasivo, aún en forma, y de vuelta a un recinto que ya pisaron en sus primeras ediciones.

-Los Planetas: otros clásicos del verano benicense, este año con disco nuevo. El viernes.

-Liam Gallagher: hay curiosidad por ver cómo se las gasta en solitario el menos talentoso de los Oasis. El sábado.

-La nómina estatal: aunque solo Love of Lesbian y Los Planetas figuran en puestos altos del cartel, conviene no perderse a Biznaga, Gener, Tórtel, Mourn, Nudozurdo y muchos más.

-2 Many DJs, Bonobo y Deadmau5: el menú electrónico, repleto de disc jockeys y proyectos en vivo, también se presenta abundante.

-Kaytranada: DJ y productor canadiense-haitiano, revelación el año pasado con su primer álbum. El domingo.

-Dua Lipa, Peaking Lights, Desperate Journalist, Ella Rae, Ron Gallo o Twin Peaks: nombres repartidos por todo el cartel, desconocidos para el público español, que pueden convertirse en la inesperada sensación de esta edición.