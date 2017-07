El mayor festival de música sueco cancela su próxima edición por violación y abusos

Los organizadores del festival de Bråvalla, uno de los principales eventos musicales al aire libre en Suecia, han suspendido la edición de 2018 debido a varias denuncias por vejaciones sexuales y violación durante la celebración de este año, que concluyó el pasado domingo.

La policía sueca ha informado de que recibió denuncias de cuatro violaciones y 23 agresiones sexuales presuntamente ocurridos en el certamen. Ya el año pasado se produjeron al menos cinco violaciones durante el festival, según medios locales. "No hay palabras para expresar lo tristes que estamos por todo esto, lo lamentamos y condenamos de forma tajante. Claro que no está bien. No aceptamos estas cosas en nuestro festival", declaró en un comunicado FKP Skorpio, la entidad organizadora. “Ciertos hombres aparentemente no saben portarse. Es una pena. Por tanto, hemos decidido cancelar Bråvalla 2018", agregaron los organizadores al diario británico The Guardian.

“Es asqueroso. Son actos repugantes de hombres deplorables. Esto se tiene que acabar", aseguró el primer ministro sueco, Stefan Löfven, en un programa de televisión del país. Y explicó que el Gobierno está debatiendo con la policía cómo incrementar el control y la seguridad en eventos con un público tan masivo.

Según la televisión pública SVT, la filial sueca de FKP Skorpio —una empresa alemana que organiza festivales en el norte de Europa— perdió el año pasado 75 millones de coronas suecas (casi 8 millones de euros), aunque la compañía no ha querido comentar si los problemas económicos tienen alguna influencia en su decisión.

Organizado desde 2013 a las afueras de Norrköping, en el norte de Suecia, el festival de Bråvalla se ha convertido en una cita de referencia en este país escandinavo, que en 2016 reunió a más de 50.000 personas y este año incluía en su programa a artistas como System of a Down, Linkin Park, The Killers y Martin Garrix.

Otro certamen musical masivo, Glastonbury, uno de los más conocidos de Reino Unido, creó desde el año pasado un espacio habilitado solo para mujeres. "O cualquiera que se identifique como tal. Un lugar revolucionario, interseccional e inclusivo para las personas queer, transy discapacitadas”, tal y como la organización describió The Sisterhood, como fue bautizado el escenario. La iniciativa, que pretende proteger a las mujeres del acoso que puedan sufrir en los festivales, generó polémicas entre quienes la criticaban, comparándola con un gueto, y los que la defendían como algo necesario. Alexandra Pollard, periodista de The Guardian, escribió un artículo en el que sostenía que “las mujeres necesitan un lugar seguro en los festivales”. “Lancé una pregunta en Twitter: ‘¿Te has sentido insegura o incómoda como mujer en un festival de música?’. De 146 personas que respondieron, 127 respondieron que sí”.