Cinco series que no te puedes perder en julio

- Snowfall

Diferentes personajes y diferentes historias con un contexto común: Los Ángeles de 1983 en pleno nacimiento de la epidemia de crack. Entre esos personajes se encuentra un joven emprendedor callejero que busca algo mejor, o un luchador mexicano inmerso en un enfrentamiento de poder con una familia de criminales, o un agente de la CIA que huye de un oscuro pasado. Mientras se muestra esa explosión del crack, en la que, de una forma u otra, participan estos personajes, la serie muestra la decadencia de la ciudad y de esa época.

¿Por qué no te la puedes perder? El español Sergio Peris-Mencheta es uno de los protagonistas en un papel, el del luchador mexicano, para el que tuvo que engordar uno 15 kilos. El creador de la serie, John Singleton, estuvo nominado a dos Oscar por la dirección y el guion de Los chicos del barrio, también ambientada en un peligroso barrio de Los Ángeles. Con ella, además, se convirtió en el primer realizador afroamericano que optó a la estatuilla (en 1992). Lo hizo cuando solo tenía 24 años.

¿Dónde y cuándo verla? HBO España estrena el 6 de julio esta serie de la cadena estadounidense FX.

- Review

"La vida es, literalmente, todo lo que tenemos. ¿Pero acaso es buena en algo? Yo soy crítico, pero no hago crítica de comida, libros o películas. Yo hago crítica de la vida misma". Forrest MacNeil es el presentador del falso programa que centra esta comedia en la que el protagonista tiene que puntuar diferentes experiencias vitales tras vivirlas en sus propias carnes. Robar en un supermercado, timar a una anciana, probar ciertas drogas, ser despedido del trabajo, divorciarse de su propia mujer, comer una cantidad ingente de tortitas, intentar curar a un homosexual... Los espectadores ordenan y él ejecuta, sean cuales sean las consecuencias.

¿Por qué no te la puedes perder? Esta tercera y última temporada solo está compuesta por tres capítulos, pero nos sirve para recomendar la serie al completo, una comedia incómoda y muy divertida con situaciones llevadas al extremo y toques de amargura del drama al que lleva a su protagonista su afán por ser lo más exhaustivo posible.

¿Dónde y cuándo verla? Movistar Series estrena en versión dual los nuevos capítulos el sábado 8 de julio a las 23.35.

- Juego de tronos

El invierno ha llegado y la gran guerra se acerca. Las casas que gobiernan los Siete Reinos se encaminan hacia el enfrentamiento final por el Trono de Hierro después de mucho tiempo de batallas y de reunir aliados aquí y allá. Poco se sabe a ciencia cierta sobre la séptima temporada, que solo estará compuesta por siete episodios (la octava y última entrega sumará otros seis). Pero se ha especulado mucho. Sobre el tablero de Poniente ya se adivinan nuevas alianzas y se cocinan viejas venganzas.

¿Por qué no te la puedes perder? Porque, si no, ¿de qué vas a hablar con la gente los lunes y/o martes? Porque solo quedan 13 capítulos por delante. Porque es la serie de la que todo el mundo habla. Porque es divertido jugar a descubrir las localizaciones españolas en pantalla. Porque necesitamos saber cuál será la próxima maldad de Cersei, el siguiente que traicionará a Jon y cuándo veremos de nuevo a los dragones de Daenerys. Porque ya no queda mucho y no tienen tiempo que perder. ¿En serio hace falta que digamos algo más sobre Juego de tronos?

¿Dónde y cuándo verla? HBO España y Movistar Series estrenarán la serie en simultáneo con Estados Unidos en la madrugada del 16 al 17 (a las 3.00) en versión original subtitulada. Movistar repetirá los capítulos a las 23.35 (además de estar en vídeo bajo demanda). En HBO quedan colgados para ver en cualquier momento en streaming.

- Ozark

Un matrimonio y sus dos hijos adolescentes se ven obligados a mudarse lejos de Chicago para huir del peligro en el que les ha puesto el trabajo del cabeza de familia, Marty, un asesor financiero que también se dedica a blanquear dinero de uno de los principales cárteles de la droga de México. El destino elegido es la tranquila región de Ozark, en Missouri.

¿Por qué no te la puedes perder? Jason Bateman (Arrested Development) se aleja de su habitual vertiente cómica para protagonizar este thriller dramático en el que está acompañado por la nominada a tres Oscar Laura Linney. El lado más oscuro del capitalismo se abre paso en este inquietante drama con el que Netflix busca ganar puntos este verano. ¿Lo conseguirá?

¿Dónde y cuándo verla? La primera temporada estará disponible al completo el 21 de julio en Netflix.

- Room 104

Los hermanos Duplass producen esta serie compuesta por 12 capítulos de 30 minutos cada uno que narran diferentes historias que tienen lugar en la misma habitación de motel. Una propuesta peculiar por la que desfilará un variado ramillete de actores y personajes y narrará historias que, por los avances vistos, cubrirán diferentes géneros con la idea de sorprender cada semana con algo diferente.

¿Por qué no te la puedes perder? La anterior experiencia de los Duplass con HBO, la comedia con tintes amargos Togetherness, puede que no calara en el gran público pero logró crear un universo interesante con personajes tiernos a los que se les terminaba tomando cariño a lo largo de las dos temporadas que se mantuvo en antena. El experimento que plantean ahora con capítulos independientes, personajes diferentes y con una habitación de motel como vínculo común, ofrece muchas posibilidades. El planteamiento no es totalmente original. Ya en 1993, HBO emitió tres capítulos de una serie llamada Hotel Room creada por David Lynch y Monty Montgomery con historias independientes que tenían lugar en una misma habitación de hotel en diferentes épocas. Incluso puede recordar algo a la comedia negra de la BBC Inside nº9 en el formato antológico, aunque en este caso la ubicación sí cambia. ¿Qué tal les saldrá a los Duplass su apuesta?

¿Dónde y cuándo verla? HBO España la estrenará el 29 de julio.