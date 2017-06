Zizek, el filósofo viral

Perlas. En su encuentro de ayer con periodistas en el Museo Reina Sofíía, Zizek deslizó frases como...

“Al ver a Trump, uno siente nostalgia de George Bush”.

“La alternativa política será alguna forma de comunismo. El capitalismo se está aproximando a su límite”

"No me fío de las máquinas. La tecnología no es neutra"

Chistes. Al autor esloveno le gusta trufar sus intervenciones con bromas. El miércoles pasado explicó en el Círculo de Bellas Artes por qué a los marxistas les gusta tanto el psicoanálisis: porque es lo único explica porqué la gente no ha hecho aún la revolución.