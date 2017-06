Marta Ferrusola encarga dos libros para ‘limpiar’ la imagen de los Pujol

Jordi Pujol Soley no ha dejado de escribir desde que, en 2014, confesó a Hacienda su fortuna oculta. Con uno de sus siete hijos creó la Asociación Serviol, web en la que publica sus escritos. El expresidente catalán espera que alguien recoja ese material. Él y su entorno intentaron que algún intelectual afín redactara una biografía hagiográfica. Contactaron con un periodista y autor catalán, pero el proyecto no cuajó. Sí lo hizo en 2006, cuando convenció a Manuel Cuyàs, periodista del diario El Punt, para que le escribiera sus memorias. “Haré de amanuense, sólo daré forma y proporción a lo que me diga él, por eso estarán en primera persona”, dijo Cuyàs. Y así fue en tres volúmenes y 1.100 páginas.