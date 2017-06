¿Le importan a TVE sus espectadores? La duda surge con decisiones como la que anunció el domingo con respecto a uno de sus programas estrella. La semifinal de MasterChef estaba a punto de arrancar cuando la cadena pública anunció que la final del concurso culinario sería el miércoles 28 (hoy) en lugar de emitirla en domingo.

¿Qué más da que el resto de la edición se haya visto en domingo y, por tanto, los espectadores esperen que también sea en domingo la final? ¿Qué importa respetar al que está al otro lado de la pantalla si se pueden arañar unas décimas o centésimas al dato de audiencia del mes? Es la única explicación al cambio. Porque hoy sigue siendo junio y el domingo es julio. Pero eso a los espectadores les da igual. Ellos se merecen ver su programa cuando lo han visto siempre y no cuando le viene bien a la cadena (pública) para unos datos de audiencia por los que, en teoría, no debería preocuparse al no tener que competir con las cadenas privadas por la publicidad.

No es la primera vez —ni va a ser la última— que un canal no tiene en cuenta a sus espectadores. Estas maniobras de programación son habituales, mover espacios de día para tratar de hacer daño al contrincante o, al contrario, para huir de la competencia. O elegir días que desde fuera puedan parecer locos (como situar El Ministerio del Tiempo los jueves frente a un Supervivientes en horas altas).

Pero ese no es el caso que nos ocupa. MasterChef es uno de los pocos programas que dan audiencia asegurada a La 1 y si es la final, más todavía. Moverlo de día con tan poca antelación, sin margen para que los espectadores se enteren suficientemente bien del cambio, es una falta de respeto tan grande como seguir retrasando el arranque del prime time por mantener Hora punta y sus morfopsicólogos y pseudocientíficos.