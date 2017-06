Un tesoro artístico se dirige a España

Borja Hermoso

La fortuna familiar y una ilimitada capacidad de estudio y formación (estudió arte en la Corcoran School de Washington y en la Universidad de Columbia de Nueva York) permitieron a Roberto Polo iniciarse desde muy joven en el mundo del coleccionismo. Su familia era la propietaria de la compañía Polotanque S.A., especializada en la construcción de tanques de acero destinados a refinerías de petróleo, además de constructores de puentes, vías ferroviarias e ingenios azucareros en toda Centroamérica. En 1961, el castrismo expropió sus empresas y la familia se matrchó de Cuba para instalarse en Miami, primero, y luego sucesivamente en Lima, Massachussetts,Washington y Nueva York.

“Siempre he creado colecciones, desde que tenía 19 o 20 años. Y siempre hacía lo mismo: cuando ya no podía ir más allá porque las obras maestras que quería ya no estaban en el mercado, liquidaba la colección, la vendía y ponía en marcha una nueva. Colecciono arte para aprender, y cada nueva adquisición debe ser como una nueva lección: si no, no tiene ningún interés para mí. Siempre he preferido dedicarme a artistas y a movimientos que en su momento no estuvieran de moda”, explica este educado, simpático y elegante hombre de negocios, políglota, coleccionista, amante del arte francés del XVIII y filántropo impenitente. El Metropolitan, el Louvre (Polo ayudó al museo parisiense a adquirir en 1988 la corona de la Emperatriz Eugenia, esposa de Napoléon III), el Victoria & Albert, el Minneapolis Institute of Art, el Nelson Atkins Museum, el Château de Chantilly y los Museos Reales de Arte e Historia de Bruselas se han beneficiado de donaciones suyas.