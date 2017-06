RTVE conocía la trama de ‘la rueda’ por la denuncia de un consejero

Las televisiones han puesto cortafuegos ante el incendio desatado por la trama de “la rueda”, que, según el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, implicaba a las editoras musicales, las cadenas y la SGAE en el cobro fraudulento de derechos de autor. Varias autonómicas, entre ellas Telemadrid, Aragón TV e IB3 (Baleares) han suspendido de manera cautelar los programas musicales que venían emitiendo en la franja nocturna como consecuencia de la investigación llevada a cabo en el caso rueda. Según el auto judicial, las televisiones y varios socios de la SGAE recaudaron hasta 100 millones de euros entre 2006 y 2011.

Algunas cadenas, como RTVE, conocían los métodos empleados en estos programas. El consejero socialista Miguel Ángel Sacaluga puso en conocimiento del consejo de administración un escrito que había recibido el pasado otoño en el que se desgranaban las prácticas utilizadas por algunas de las personas citadas ahora por el juez Moreno como responsables de tejer “un entramado empresarial dedicado a la falsificación, manipulación, producción y creación de obras musicales de baja calidad”.

Sacaluga pidió en el consejo que se iniciara una auditoría interna. “Nos dijeron que todo funcionaba bien. Compareció el director de derechos y autorregulación de los servicios jurídicos de RTVE, Ernesto del Real, y se dieron por válidas sus explicaciones, pero está claro que no se nos dijo toda la verdad. Era evidente que allí había un chanchullo”, dice Sacaluga, quien ha solicitado a los responsables de RTVE una explicación en el próximo consejo. “Se ha investigado mal y se ha informado mal. Había indicios de la comisión de un delito, toda vez que había gente de TVE, programadores y compositores, que emitían sus propias obras”.

Aunque, aparentemente, RTVE no había detectado anomalías, el comité de auditoría votó en mayo una nueva normativa para la editora musical, que pasa a depender de la dirección general corporativa. Ocho consejeros, incluido el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, votaron a favor. Solo se opuso Sacaluga, que justifica su negativa en que el cambio “no soluciona nada” y reclama que se investigue la actuación de la editora musical desde 2007, que se analicen los perjuicios causados a TVE y se depuren responsabilidades. Un portavoz de la corporación eludió ayer comentar estos extremos.

“La rueda” consistía en crear canciones de “baja calidad” o retocar levemente temas que ya no generaban derechos de autor y registrarlos de nuevo como propios. Cuando esa música se emitía en la franja de la madrugada generaba derechos. En ocasiones se trataba de temas apenas imperceptibles ocultos tras la verborrea de una pitonisa, otras veces se tocaban en directo, con un pianista en un rincón, y eso bastaba para originar derechos.

Las televisiones se han embolsado así el 50% de los 100 millones recaudados. El resto ha sido para socios de la SGAE e intermediarios. El pasado martes hubo 18 detenidos, se pidió documentación y se registraron numerosas televisiones regionales.

El escándalo no ha constituido una sorpresa, ni en la SGAE ni en las televisiones. Algunas consideran que “la rueda” no es, per se, fraudulenta sino que se ajusta a los criterios marcados por la entidad de gestión. “El sistema lo creó la SGAE en un contexto de conflicto permanente con las televisiones por el pago de tarifas abusivas”, dice el directivo de un canal privado.

Los dos grandes grupos privados, Mediaset y Atresmedia, defienden “la rueda”. “Es una manera de que parte de lo que pagamos a la SGAE, un 3,75% de nuestros ingresos brutos anuales, retorne a las televisiones”, explican. “Toda la música emitida por nuestros canales, y en particular la que programa en la franja de madrugada, es completamente regular desde el punto de vista ético y jurídico”, incide Mediaset.

La connivencia de las cadenas de televisión en esta trama era fundamental. La Policía ha solicitado información a TVE, Telemadrid, Euskal Irrati Telebista, Castilla-La Mancha Televisión, Radiotelevisión Canaria, Televisión de Aragón, TPA, del Principado de Asturias, Murcia 7RM, la andaluza RTVA y la balear IB3, y a las de los grupos Atresmedia y Mediaset.

Las autonómicas ven también en estas emisiones una manera de reducir la factura de la SGAE, que aplica “tarifas abusivas” a las televisiones y “están amparadas por la ley”. Inciden, además, en que “todo el mundo lo sabía”. Para todas las cadenas esta es una forma de rellenar horas de programación con muy poco coste.

Ante el escándalo desatado, Telemadrid ha decidido cancelar las emisiones “como medida de prudencia tras la investigación judicial” y tras “las informaciones publicadas por diferentes medios en torno a la existencia de posibles irregularidades en la contratación de las músicas de estos programas”.

También la televisión autonómica de Aragón y la de Baleares suspendieron este tipo de contenidos, que ocupan varias horas de la parrilla de madrugada. Canal Sur ha abierto un expediente laboral informativo para conocer el trabajo que ha realizado el empleado responsable de la editora musical.