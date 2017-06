Madrid cierra Las Ventas para mejorar su seguridad

La plaza de toros de Las Ventas de Madrid cerrará este verano de forma temporal pero sin fecha concreta de reapertura para acometer obras de mejora en la seguridad y en los accesos. Esta decisión la han tomado la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento debido a los problemas de seguridad del edificio, según ha avanzado El Mundo, que también cita entre las razones para el cierre la falta de inversión en su mantenimiento en los últimos años y las supuestas trabas del gobierno de Manuela Carmena a la concesión de licencias para espectáculos no taurinos. El diario añade que se espere que vuelva a la actividad para las fiestas de San Isidro de 2018.

El diario Abc explica que Comunidad y Ayuntamiento han adoptado la medida de acuerdo con la nueva adjudicataria del coso al conocer que esta quiere celebrar allí todo tipo de eventos. Según este diario, el Consistorio considera que para reconvertirlo en un espacio multiusos hay que acometer una serie de obras para garantizar su seguridad. Según fuentes autonómicas citadas por este medio, el Ayuntamiento pone problemas para conceder permisos de espectáculos no taurinos.

La plaza, que data de 1929 y es de estilo neomudéjar, fue declarada bien de interés cultural con categoría de monumento histórico-artístico en 1994, de modo que es necesario el visto bueno de Patrimonio para cualquier acondicionamiento y reforma del edificio. Fuentes de la UTE del empresario francés Simón Casas y Nautalia Viajes, que se estrenaron esta temporada como adjudicataria, han asegurado a Mundotoro que la corrida del próximo domingo, en el que se anuncian Uceda Leal, Iván Vicente y Ricardo Torres con toros de Martín Lorca, se mantiene. Es la única para la cual hay actualmente localidades a la venta y según El Mundo, será la última antes del cierre temporal.

Sobre la programación de la plaza para el resto del verano, Abc cuenta que no hay noticias de la corrida del domingo 2 de julio y que estaba previsto que el 7 se celebrara el Red Bull X-Fighters que todos los años acoge el coso. Fuentes de la plaza indicaron ayer a este diario que no pueden garantizar la celebración de este espectáculo, ya que no han recibido el permiso municipal.

Durante las obras, el contrato de adjudicación con Simón Casas y Nautalia, que expira en 2020, quedaría en suspenso y se estudia prolongarlo como compensación por el cierre. La adjudicataria había diseñado una feria de otoño por primera vez de 10 tardes, del 23 de septiembre y al 1 de octubre, que no parece que vaya a celebrarse, aunque de momento no hay fecha para el inicio de las obras.

Con estas obras se pretende ampliar las escaleras a las medidas actualmente exigidas, instalar rampas para minusválidos y adaptar los tendidos, lo que conllevaría una reducción del aforo. Actualmente tiene una capacidad para 23.798 espectadores, aunque en taquillas hay disponibles 23.624 entradas, según recoge la web de la plaza, que recuerda que es la más grande de España y la tercera del mundo con más aforo, solo por detrás de México y Valencia (Venezuela).

Las últimas obras en la plaza se llevaron a cabo en 2013, cuando se acometió un proyecto fallido para cubrirla durante el otoño e invierno y convertirla así en un espacio multiusos, que se tuvo que paralizar porque se desplomó la estructura. La idea era instalar una cúpula de quita y pon de aluminio de 160 toneladas, que se vino abajo apenas a tres días de la fiesta de inauguración del nuevo espacio. Warner Music había pagado los cuatro millones que costó el techo desmontable y había conseguido a cambio la exclusividad para utilizar la plaza tres años para todo tipo de eventos una vez terminada la temporada taurina.