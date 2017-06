Daniel Day-Lewis anuncia su retirada

Daniel Day-Lewis ha anunciado este martes, a sus 60 años, que abandona su brillante carrera de actor. El único intérprete que ha conseguido tres premios oscars por sus papeles protagonistas de las películas Mi pie izquierdo, Pozos de ambición y Lincoln, ha dicho en un comunicado que se retira por una "decisión privada", según ha publicado este martes la revista Variety.

En la declaración difundida por su portavoz, Leslee Dart, el actor asegura que está "inmensamente agradecido" a los colaboradores que ha tenido a lo largo de su carrera y al público, y aclara que ni él ni sus representantes harán más comentarios sobre esta decisión. Aunque ahora anuncie que se retira definitivamente, no es la primera vez que se aleja de la interpretación: en 1999 se fue a Florencia a trabajar como zapatero en el taller de Stefano Bemer.

El versátil Day-Lewis, nacido en Londres e hijo del poeta Cecil Day-Lewis y de la actriz Jill Balcon, debutó con 14 años en el filme Domingo, maldito domingo. Cobró cinco libras por un día de trabajo, que consistió en hacer de macarra con otros chavales del barrio y pasearse por una calle rayando con un pedazo de cristal una fila de coches lujosos.

Después de años de trabajo en teatro y televisión Day-Lewis alcanzó el éxito en 1985 con el estreno de Mi hermosa lavandería, en la que interpretó a un punk homosexual, y Una habitación con vistas, dando vida a uno de los personajes de la novela homónima de E. M. Forster. En esos años ochenta también formó parte de la Royal Shakespeare Company.

Su primer oscar llegó en 1989 con el protagonista de Mi pie izquierdo. Repitió en 2007 con su trabajo en Pozos de ambición y 2012 con Lincoln.

Day-Lewis cierra su carrera con dos decenas películas en su currículo, en el que ha consolidado la fama de ser muy selectivo y de preparar concienzudamente sus personajes, en los que se ha sumergido de forma obsesiva. Aunque ahora anuncie que se retira definitivamente, no es la primera vez que se aleja de la interpretación: en 1999 se fue a Florencia a trabajar como zapatero en el taller de Stefano Bemer. Ha asegurado, en cambio, que no se preocupa de leer muchos guiones. "A veces no leo ninguno", ha explicado. "Por ejemplo, cuando termino de trabajar me paso un buen tiempo sin leer guiones. Leo libros, que son más enriquecedores. Cuando leo guiones, lo hago muy selectivamente. Si leyera todo lo que me llega, me volvería loco. La calidad media es muy pobre".

Aunque no es el primer actor que se retira en la cima de su popularidad (el caso más famoso es el de Greta Garbo, y de los actuales, Gene Hackman, que lo hizo en 2004, Sean Connery en 2003 y Robert Redford, que dijo el pasado noviembre que protagonizaría dos filmes más y lo dejaba para centrarse en la dirección), normalmente la jubilación suele llegarle a los intérpretes porque ya no les llaman ni les contratan o por motivos de salud (Carmen Sevilla).

Daniel Day-Lewis deja una película por estrenar. Se trata de Phantom Thread, una historia ambientada en el mundo de moda de los años 50 del siglo XX en Londres, dirigida por Paul Thomas Anderson, que llegará a las pantallas en diciembre, y que era su primer trabajo tras Lincoln (y la sexta en lo que va de siglo). Su nombre ha quedado por tanto ligado solo a 20 películas y un puñado de series de televisión.