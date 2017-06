Qué vemos en Netflix cuando cenamos

En las últimas semanas, la plataforma ha anunciado varias cancelaciones de producciones propias como The Get Down y Sense8. "En general, estamos encargando cada vez más series, así que no debería ser muy sorprendente que vayamos viendo más cancelaciones. Es normal que las series vayan y vengan", defiende Holland. "Tomamos las decisiones en función de la audiencia, lo populares que son, si tiene sentido continuar en función de criterios económicos, de la narración... Hay muchos factores".

El adiós forzado de Sense8 tras su segunda temporada ha provocado la petición de sus fans de una continuación para poner fin a la trama. Sin embargo, en Netflix descartan esa opción. "No creo. Nosotros intentamos con todas nuestras fuerzas contar historias completas en la medida de lo posible, pero en este caso en particular, no ha sido posible. Hemos tenido que tomar una decisión muy complicada, yo era fan de Sense8 también. No ha sido una decisión fácil", remata la vicepresidenta de Contenido Original de Netflix.