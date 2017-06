El gesto de Joaquín Sabina con Ignacio Echeverría, el ‘héroe’ de Londres

Yo no quiero un amor civilizado,

Con recibos y escena del sofá;

Yo no quiero que viajes al pasado

Y vuelvas del mercado

Con ganas de llorar.



Yo no quiero vecínas con pucheros;

Yo no quiero sembrar ni compartir;

Yo no quiero catorce de febrero

Ni cumpleaños feliz.



Yo no quiero cargar con tus maletas;

Yo no quiero que elijas mi champú;

Yo no quiero mudarme de planeta,

Cortarme la coleta,

Brindar a tu salud.





Yo no quiero domingos por la tarde;

Yo no quiero columpio en el jardin;

Lo que yo quiero, corazón cobarde,

Es que mueras por mí.



Y morirme contigo si te matas

Y matarme contigo si te mueres

Porque el amor cuando no muere mata

Porque amores que matan nunca mueren.



Yo no quiero juntar para mañana,

No me pidas llegar a fin de mes;

Yo no quiero comerme una manzana

Dos veces por semana

Sin ganas de comer.



Yo no quiero calor de invernadero;

Yo no quiero besar tu cicatriz;

Yo no quiero parís con aguacero

Ni venecia sin tí.



No me esperes a las doce en el juzgado;

No me digas volvamos a empezar;

Yo no quiero ni libre ni ocupado,

Ni carne ni pecado,

Ni orgullo ni piedad.



Yo no quiero saber por qué lo hiciste;

Yo no quiero contigo ni sin ti;

Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes,

Es que mueras por mí.



Y morirme contigo si te matas

Y matarme contigo si te mueres

Porque el amor cuando no muere mata

Porque amores que matan nunca mueren.