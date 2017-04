Ray Loriga gana el premio Alfaguara de Novela 2017

El escritor Ray Loriga (Madrid, 1967) ha ganado el premio Alfaguara de Novela en su vigésima edición por Victoria, que el autor presentó bajo el seudónimo del exfutbolista argentino Sebastián Verón y que se publicará con el título de Rendición. El galardón está dotado con 175.000 dólares (164.000 euros aproximadamente) y una escultura del artista canario Martín Chirino.

"Nuestro optimismo no está justificado, no hay señales que nos animen a pensar que algo puede mejorar. Crece solo, nuestro optimismo, como la mala hierba, después de un beso, de una charla, de un buen vino, aunque de eso ya casi no nos queda", este es el arranque de la novela ganadora, que ofrece bien el tono de una obra, que, según la editorial que concede el galardón, se trata de una distopía sobre "una sociedad en la que lo privado es de dominio público" y donde "impera un orden riguroso, una calma autoritaria y una absoluta transparencia: no están permitidos los secretos ni las paredes".

Rendición se impuso en una liza en la que habían concurrido 665 manuscritos, de los cuales 305 fueron remitidos desde España, 107 desde Argentina, 91 de México, 50 de Colombia, 48 de Estados Unidos, 23 de Chile, 21 de Perú y 20 de Uruguay.

El novelista irrumpió en la escena literaria a principios de los años noventa del pasado siglo, como avanzadilla de una generación literaria que había echado los dientes en democracia y recogía el desencanto que vivió España después del entusiasmo de los ochenta. Lo peor de todo (1993) y Héroes (1994) estaban repletas de referencias al rock y la contracultura, que plasmaron para una generación el desánimo característico de las democracias occidentales al final de la década liberal de Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos. Loriga reclamaba influencias anglosajonas como Jack Kerouac, William Burroughs, Mark Twain, al tiempo que su prosa se emparentaba con autores estadounidenses como Bret Easton Ellis o Douglas Coupland.

Tras ese primer fogonazo creativo, que hizo de él un escritor popular en España y respetado en países como Alemania, inició una senda de consolidación de su estilo literario, con novelas como Tokio ya no nos quiere (1999) o Trífero (2001).

Después, Loriga se aventuró en el cine. Como director, en 1997 firmó La pistola de mi hermano, adaptación de su novela semiautobiográfica Caídos del cielo y en la que además de su entonces pareja, la cantautora Christina Rosenvinge, contaba con la participación del Viggo Mortensen, Karra Elejalde y Nico Bidasolo. El escritor volvió a probar suerte en 2006, con Teresa, el cuerpo de Cristo, que abordaba la vida de Teresa de Jesús, interpretada por Paz Vega. También ha colaborado en el guion de películas de Pedro Almodóvar (Carne trémula), Carlos Saura o Daniel Calparsoro.

Creado en 1964 y relanzado en 1998, el premio Alfaguara ha acumulado en estas dos décadas dos millones de ejemplares vendidos en las dos orillas, dado que se trata de un galardón de marcado acento transatlántico. Entre sus ganadores, destacan Manuel Vicent, Sergio Ramírez, Eliseo Alberto, Elena Poniatowska, Laura Restrepo, Santiago Roncagliolo, Juan Gabriel Vásquez o Eduardo Sacheri.

El jurado ha estado en esta edición presidido por Elena Poniatowska, y compuesto por Eva Cosculluela, Juan Cruz, Marcos Giralt Torrente, Andrés Neuman, Santiago Roncagliolo, Samanta Schweblin y Pilar Reyes (con voz pero sin voto). Desde su primera edición, en 1998, han presidido el Alfaguara Carlos Fuentes, Eduardo Mendoza, Alfredo Bryce Echenique, Antonio Muñoz Molina, Jorge Semprún, Luis Mateo Díez, José Saramago, José Manuel Caballero Bonald, Ángeles Mastretta, Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Luis Goytisolo, Manuel Vicent, Bernardo Atxaga, Rosa Montero, Manuel Rivas, Laura Restrepo, Javier Cercas, Carme Riera y Elena Poniatowska.