Seis series que no te puedes perder en abril

- The Get Down

Un grupo de jóvenes son testigos y partícipes de la revolución cultural que se vivió a finales de los años setenta en el Bronx de Nueva York, cuando el hip hop se abría paso en medio de una ciudad decadente. En medio de graffitis, rimas, improvisaciones y bailes, estos jóvenes van creciendo, dando forma a sus sueños y abriéndose paso hacia la madurez en esta especie de West Side Story con hip hop, música disco y gánsters de fondo.

¿Por qué no te la puedes perder? La serie creada por Baz Luhrman para Netflix es una de las más caras de la historia y se nota. Tiene una ambientación muy cuidada, una banda sonora que engancha, buenas interpretaciones y un ritmo que no deja que el espectador se aburra casi en ningún momento. Y además, sirve de cursillo acelerado sobre el mundo del hip hop y su nacimiento para los que no sabemos nada de esa cultura. Tras los seis primeros capítulos que se estrenaron en el pasado verano, ahora llega la segunda parte de la primera temporada de la serie con seis nuevos episodios.

¿Dónde y cuándo verla? Netflix colgará los seis capítulos que completan la primera temporada el viernes 7 de abril.

- Better Call Saul

El spin off de Breaking Bad centrado en el pasado del chanchullero abogado Saul Goodman cuando todavía era Jimmy McGill, un picapleitos de poca monta. Better Call Saul ya va por su tercera temporada acercándose cada vez más a la transformación del personaje interpretado por Bob Odenkirk mientras que muestra la evolución de su relación con su hermano Chuck, que no le pone las cosas precisamente fáciles, sus avances y retrocesos amorosos con Kim o la formación a su alrededor del mundo de contrabando y narcotráfico que terminaría conformando el universo de Breaking Bad.

¿Por qué no te la puedes perder? En la tercera temporada ya se ha anunciado la incorporación del personaje de Gus Fring, interpretado por Giancarlo Esposito. De esta forma, el mundo de Better Call Saul se ampliará a la vez que se acercará todavía más al de Walter White. Pero aunque las dos series estén cada vez más cerca una de otra, el spin off ha logrado tener su propia identidad gracias a un ritmo diferente, más pausado, y un ramillete de personajes secundarios que la diferencia de su antecesora. De hecho, cuanto más se aleja de Breaking Bad, más interesante es Better Call Saul. Habrá que ver cómo conjuga ahora la incorporación de un personaje como el dueño de los Pollos Hermanos.

¿Dónde y cuándo verla? Movistar Series estrena la tercera temporada el martes 11 de abril (22.30). Las dos entregas anteriores están disponibles al completo en vídeo bajo demanda.

- The Leftovers

No es una serie para el gran público y su audiencia es más bien reducida. Pero con su segunda temporada The Leftovers acaparó todo tipo de alabanzas y se coló en los puestos más altos de las mejores ficciones del momento. Ahora, en medio de una gran expectación y tras año y medio de espera, llega la tercera y última temporada de esta serie creada por Damon Lindelof (Perdidos) y Tom Perrotta, autor de la novela en la que está basada. La historia tiene como punto de partida la desaparición repentina y sin explicación del 2% de la población mundial y sigue la repercusión de tal hecho en la gente que se queda en la Tierra, que trata de sobrellevar, cada uno a su forma, la pérdida y la falta de respuestas. Sus protagonistas vuelven a trasladarse de lugar para los nuevos capítulos, esta vez con destino a Australia.

¿Por qué no te la puedes perder? The Leftovers no es una serie fácil de recomendar porque no es una serie fácil de ver. Es dura, triste, incluso desoladora. Al fin y al cabo, se podría decir que es una historia sobre la pena, sobre el duelo. Aunque este vaya a ser el final, sus espectadores ya saben que no pueden esperar respuestas, más bien, nuevos interrogantes. The Leftovers, más que una serie, es una experiencia a partir de una banda sonora impresionante, reflexiones filosóficas y religiosas varias, grandes interpretaciones y mucho dolor. Su segunda temporada fue una de las experiencias emocionales más intensas que ha regalado la televisión en los últimos tiempos. De la tercera temporada solo podemos esperar cosas buenas.

¿Dónde y cuándo verla? HBO España y Movistar Series Xtra la estrenarán de forma simultánea a Estados Unidos en la madrugada del 16 al 17 de abril (3.00) en versión original subtitulada. La versión dual llegará a Movistar el 26 de abril.

- Veep

La vida sigue para Selina Meyer tras haber sido sustituida en la Casa Blanca por la nueva presidenta electa Laura Montez y sin posibilidad de regresar como vicepresidenta. ¿Cómo es la vida de una expresidenta? ¿Qué se les ocurrirá a ella y su desquiciado equipo para seguir dando guerra desde fuera de la Casa Blanca? Se abre un mundo de posibilidades para esta sátira política en su sexta temporada.

¿Por qué no te la puedes perder? Además de los cambios con los que arranca la serie, con Selina fuera de la Casa Blanca, habrá que ver cómo es capaz de aprovechar la serie el giro presidencial que se ha producido en la vida real con Trump en el gobierno. En cualquier caso, ya de por sí Veep ha demostrado temporada tras temporada que es capaz de mantener el nivel o incluso superarse. Julia Louis-Dreyfus ya ha ganado cinco premios Emmy consecutivos, uno por temporada, con esta serie. Seguro que está decidida a ir a por el sexto.

¿Dónde y cuándo verla? Otra de las series que comparten Movistar Series Xtra y HBO España. Ambas la estrenan de forma simultánea a Estados Unidos en la madrugada del 16 al 17 de abril (4.30) en versión original subtitulada. La versión dual llega a Movistar el 22 de abril.

- Fargo

Nuevo borrón y cuenta nueva para esta serie que cuenta en cada temporada una historia diferente con personajes y actores distintos pero que se mantiene en un mismo universo y con un mismo tono, los que crearon y marcaron los hermanos Coen en la película de mismo nombre. La acción ahora se sitúa en el pueblo de Eden Valley en 2010, cuatro años después de los hechos de la primera temporada. Ewan McGregor interpreta a dos hermanos gemelos, uno de ellos un exitoso propietario de una red de parkings en todo el estado de Minnesota y, el otro, un fracasado que culpa a su hermano de su situación. La rivalidad entre hermanos les terminará conduciendo a un camino de robos, asesinatos y relaciones con la mafia.

¿Por qué no te la puedes perder? Ninguna de las temporadas anteriores ha defraudado. Fargo ha demostrado que, en contra de lo que suele ocurrir, una serie basada en una película puede merecer la pena si sabe cómo mantenerse fiel a los orígenes a la vez que se distancia para moldearse al formato diferente. Tampoco ha tenido prisa por estrenar una nueva entrega, que se ha hecho esperar año y medio. De nuevo, el guionista y creador de la serie Noah Hawley se ha rodeado de un reparto de lujo: McGregor, Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, David Thewlis, Scott McNairy...

¿Dónde y cuándo verla? El 20 de abril arrancará esta tercera temporada en Movistar Series Xtra (22.20) en exclusiva.

- Silicon Valley

Los protagonistas de esta comedia ambientada en el mundo tecnológico de Silicon Valley y las luchas de egos y empresariales que acoge, se enfrentan a cambios en la cuarta temporada de la serie. Mientras que los chicos de El Flautista siguen desarrollando su aplicación de vídeo-chat, Richard decide empezar de cero para crear algo nuevo y conseguir por fin volar por su cuenta.

¿Por qué no te la puedes perder? Aunque los que conozcan el mundo tecnológico podrán captar las referencias y entender en su amplitud la sátira que refleja esta serie, Silicon Valley no exige necesariamente conocimientos especiales para encontrarla divertida. Sus personajes y las situaciones que se van derivando, muchas de ellas cocinadas a lo largo de varios capítulos en cada temporada, son hilarantes por sí mismas, más cuanto más locas son las situaciones y cuanto más se distancia de otras comedias al uso.

¿Dónde y cuándo verla? HBO España y Movistar Series (sí, otra serie más que comparten) estrenan de forma simultánea a Estados Unidos la cuarta temporada en la madrugada del 23 al 23 de abril (4.00) en versión original subtitulada.