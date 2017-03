Las series de los jóvenes antes de la era YouTube

Muchos de los protagonistas de estas series pasaron de ser desconocidos a tener una enorme popularidad conseguida con gran rapidez. "Nosotros quizá no fuimos los más simpáticos, no íbamos a eventos y tal, pero era una forma de sobrevivir a eso y no sucumbir a la otra parte de la popularidad", dice Eva Santolaria. Como recuerda María Garralón, que interpretaba a la madre del personaje de Santolaria en Compañeros, "mi obsesión era decirles que no se gastaran el dinero y que se compraran un piso".

Víctor Clavijo se tomó su participación en Al salir de clase como un ejercicio para crecer como actor. "A veces tenía tramas imposibles, pero era un gran gimnasio para hacer músculo actoral", dice quien asegura que llegó a la serie con prejuicios. "Todo el mundo decía tronco todo el rato...". A pesar de la popularidad que dio la serie a sus intérpretes, Clavijo recuerda las dificultades que tenían entonces los actores de televisión para pasar a otros ámbitos. "Dejé la serie para no encasillarme. Para mí, esta profesión no era estar cada día en una serie de éxito".