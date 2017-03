¿Quiere un ‘goya’? Cómprelo en Internet

Comprar un goya por eBay es posible. Pero no solo un goya, un teixidor, un canogar o un feito…. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Rabasf) ha presentado este jueves el acuerdo que ha firmado con la plataforma de compra, venta y subastas en Internet que tiene 167 millones de usuarios de todo el mundo. Lo que significa que dará a conocer sus obras a un volumen de público que de otra manera sería inaccesible.

Aunque la difusión es uno de los objetivos, el principal es la venta. El portal se va a nutrir de obras de arte gráfico y vaciados de esculturas que abarcan desde finales del siglo XVIII al XXI, creadas por artistas como Mariano Fortuny, entre otros. La Academia cuenta ya con una tienda propia en eBay en la que se pueden ver y adquirir estos “productos” a precios que van desde los 95 euros a los 2.050 por un grabado de Jaume Plensa. El precio será fijo sin opción a puja y el tiempo que tarda el interesado en recibir la pieza desde que hace clic en el botón de comprar de la pantalla de su ordenador hasta que llega a su casa, perfectamente embalado y protegido con el precinto de garantía y con el certificado de autenticidad, va desde las 48 horas hasta los 10 días dependiendo del lugar de destino.

Juan Bordes, el delegado de la Calcografía Nacional, defiende el acuerdo ya que lleva el espíritu del grabado a su máxima expresión: “Era la manera de difundir la imagen, de hacerla múltiple, de que llegara a los máximos lugares posibles cuando era la única manera de divulgarla. Ahora se ha confiscado el mercado del arte por la especulación que lo rodea. Se ha desvirtuado la naturaleza del medio”. Cree que con la posibilidad que ofrece eBay van a llegar a millones de posibles compradores e interesados y, sobre todo, al mercado internacional. Afirma que ya han ganado, que no ha supuesto ninguna inversión económica embarcarse en este proyecto y que no hay ningún riesgo para las obras de arte, las planchas no sufren. “Esa era su función: difundir y democratizar el arte sin perder un ápice de calidad”. El beneficio no solo vendrá por la parte económica –de la que no tienen previsiones- y por la difusión y la apertura de la Rabasf a distintos mercados, también la parte artística ha salido ganando gracias a la digitalización en altísima calidad de las piezas y las fichas técnicas que acompañan a cada una.

La tienda cuenta ya con 500 obras de clásicos y de contemporáneos como Chema Madoz, Martín Chirino, Carmen Calvo, José María Sicilia y en los próximos meses llegará a las 2.000. Para conmemorar este acuerdo, durante tres meses, la institución pondrá a la venta en exclusiva una tirada del curioso grabado de Goya Ni más ni menos por 965 euros. Esta estampa pertenece a la serie de los Caprichos y representa una sátira de la sociedad española del siglo XVIII. Es una obra única y la última estampada en 1970 a partir de la plancha original, creada por Goya entre 1797 y 1798.

Bordes asegura que por ahora se van a nutrir del stock que tienen, de diversos fracasos editoriales que no han tenido salida, por ejemplo, entre 200 y 300 estampas históricas de monumentos, impresas en el siglo XVIII. “Vamos a ser competitivos”, asevera el encargado de la una de las tres únicas calcografías históricas que existen junto con la del Louvre en París y el romano Istituto Centrale per la Grafica.