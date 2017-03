Estrenos y regresos de series en abril

- The White Queen (estreno)

La serie es una coproducción de 2013 entre BBC y el canal Starz, inédita en España y precuela de The White Princess. Con la Guerra de las Rosas como telón de fondo, se centra en el papel que jugaron las mujeres en el conflicto por el trono de Inglaterra. Estreno en HBO el 1 de abril.

- Oficina de infiltrados (segunda temporada)

Movistar Series Xtra estrena la segunda entrega de esta serie francesa el 3 de abril con doble episodio semanal (completa en VOD). La serie tiene lugar en un departamento especial dentro de la Dirección General de Seguridad Exterior francesa, que podría equipararse a la CIA norteamericana, el Mossad israelí o el MI6 británico.

- The Staircase (segunda temporada)

Filmin estrena el 4 de abril la segunda temporada de la serie documental de Jean-Xavier de Lestrade que sigue el juicio de Kathleen Peterson.

- Chewing Gum (segunda temporada)

Netflix estrena la segunda entrega de esta sitcom británica el 4 de abril. La estrella de esta comedia es Michaela Coel, creadora, guionista y protagonista. Coel interpreta a una joven londinense criada en un entorno muy religioso y que quiere aprender más sobre el mundo y mantener relaciones sexuales.

- Dimension 404 (estreno)

Esta serie antológica de ciencia ficción que explora las luces y las sombras de nuestra era digital llega a HBO el 4 de abril. La serie toma su nombre del mensaje de error 404, tan popular en la red, para bucear en fenómenos e historias que ocurren en Internet y que resulta casi imposible explicar en el mundo que conocemos.

- The Get Down (parte 2 de la temporada 1)

El 7 de abril vuelve a Netflix la segunda parte de la primera temporada de la serie dirigida por Baz Luhrman (Moulin Rouge) ambientada en el Nueva York de finales de los años 70 del siglo pasado y que cuenta la historia de los inicios del rap.

- Prison break (quinta temporada)

Ocho años después del final de Prison Break, que terminó con la muerte de Michael Scofield (Wentworth Miller), nos enteramos de que sigue vivo y, como no podía ser de otra manera, encerrado en una cárcel. La vuelta de la serie se podrá ver en Fox a partir del 10 de abril.

- Incorporated (estreno)

El 10 de abril el canal Syfy estrena la serie de ciencia ficción distópica que los hermanos Álex y David Pastor hicieron en EE UU y que fue producida por Ben Affleck y Matt Damon.

- Clique (estreno)

La serie, recién estrenada por BBC 3 y creada por Jess Brittain (Skings), cuenta en seis episodios la historia de dos amigas, Holly y Georgia, que aterrizan, en sus primeras semanas en la Universidad, en un exclusivo y elitista grupo de chicas encabezado por la líder Jude McDermid. En HBO se podrá ver la temporada completa a partir del 10 de abril.

- Outcast (segunda temporada)

En su segunda entrega, que Fox estrena el 10 de abril, continúa el misterio de los fenómenos sobrenaturales que se suceden en Rome. A medida que aumentan en alcance y cantidad las posesiones que han atormentado a Kyle Barnes (Patrick Fugit), Kyle se esfuerza en proteger a sus seres más queridos.

- Better Call Saul (tercera temporada)

El spin-off de Breaking Bad, protagonizado por el personaje del abogado Saul Goodman llega a su tercera entrega en Movistar Series el 11 de abril, al día siguiente de su estreno en EE UU. La acción transcurre unos años antes de todo lo acontecido en Breaking Bad. Una de las grandes novedades de esta temporada es la aparición del personaje de Gus Fring, el dueño de Los Pollos Hermanos.

- Guerrilla (estreno)

A las 23.00 del 13 de abril llega a HBO esta serie de la BBC protagonizada por Idris Elba. Cada semana se estrenará un episodio. Con el telón de fondo uno de los momentos más convulsos en la historia del Reino Unido, la serie relata la historia de una pareja comprometida políticamente cuya relación y valores se pondrán a prueba cuando liberan a un preso político y forman una célula radical encubierta. Su objetivo, el Black Power Desk, una organización real de la contrainteligencia con una unidad especial dedicada a erradicar cualquier forma de activismo entre la población de raza negra.

- The Leftovers (tercera y última temporada)

Una de las series más enigmáticas y potentes de la última década llega a su final a partir del 17 de abril tanto en Movistar Series Xtra como en HBO España. En la última temporada, la acción se traslada a Australia en determinados episodios, donde el padre de Kevin se encuentra expatriado e inmerso en algo que podría implicar a su hijo.

- Veep (sexta temporada)

En la madrugada del 17 de abril llega la temporada 6 de esta comedia política, y lo hace tanto en HBO España como en Movistar Series. Qué hay después de la presidencia para Selina Meyer? Sustituida por la nueva presidenta electa Laura Montez y ya sin opción de volver como vicepresidenta, Selina Meyer deja la Casa Blanca y vuelve a la vida civil: su peor pesadilla. Y con ella el resto de su incombustible staff, por supuesto.

- Desviados (segunda temporada)

TNT estrena la segunda entrega de esta comedia el 17 de abril con doble episodio. En esta segunda temporada la familia decide sentar raíces en la ciudad de Nueva York, un cambio radical que les va a dar mucho juego

- The White Princess (estreno)

Basada en la novela homónima de Philippa Gregory, la serie de ocho episodios cuenta la historia de Isabel de York, la hija de la Reina Blanca, y su matrimonio concertado con Enrique VII. La serie es la secuela de la miniserie de la BBC The White Queen, que en 2013 adaptó tres de las novelas previas de Gregory. En HBO a partir del 17 de abril.

- Modus (estreno)

Calle 13 se une a la fiebre del thriller nórdico. El 18 de abril llega la sueca Modus, miniserie de ocho episodios aclamada por los amantes de este tipo de ficción. Basada en la cuarta novela de la serie sobre Inger Johanne Vik, Noche cerrada en Bergen, de la autora noruega de novelas policíacas Anne Holt.

- The Mick (estreno)

En el aplaudido piloto de The Mick se presenta a Mackenzie Murphy (Kailin Oson), más conocida como Mick. Una mujer, que no es precisamente un ejemplo de comportamiento y que un buen día se encuentra en medio de una situación que no esperaba: se ve obligada a cuidar a sus tres sobrinos cuando su hermana acaba en la cárcel. Estreno en Fox Life el 19 de abril.

- Famous in Love (estreno)

Del creador de Pretty Little Liar y protagonizada por la estrella adolescente Bella Thorne, la serie, que estrena HBO el 19 de abril, relata cómo una joven estudiante alcanza un inesperado éxito después de un casting para un papel en una superproducción de Hollywood.

- Fargo (tercera temporada)

La nueva entrega de esta serie antológica la estrena Movistar Series Xtra el 20 de abril al día siguiente que en EE UU. El guionista Noah Hawley mantiene el estilo y el humor negro de las dos entregas anteriores con un reparto nuevo encabezado por Ewan McGregor (que interpreta a dos hermanos gemelos).

- Hap and Leonard (segunda temporada)

James Purefoy y Michael K. Williams protagonizan esta serie noir cuya segunda entrega llega a Sundance TV el 20 de abril.

- Girlboss (estreno)

Sophia, una joven inadaptada descubre que su pasión es la moda y logra hacerse un hueco en la industria, pero debe aprender mucho sobre la vida y sobre cómo ser su propia jefa. Esta comedia llega a Netflix el 21 de abril.

- Powerless (estreno)

El 23 de abril el canal COSMO estrena la primera sitcom del universo de DC Comics, Powerless. La serie consta de 12 episodios y sigue las aventuras de Emily Locke como nueva responsable de una división de Wayne Security que se especializa en proteger a la gente normal sin poderes, potenciales víctimas de las batallas entre superhéroes y villanos.

- Silicon Valley (cuarta temporada)

HBO España y Movistar Series estrenan a la vez el 24 de abril la cuarta entrega de esta comedia que se adentra en las tripas de la meca de las nuevas tecnologías. En los nuevos episodios, Richard anuncia a sus compañeros que necesita empezar de cero, así que decide retirarse y llevarse consigo el nombre de El Flautista, pero dispuesto a construir algo nuevo. ¿Un nuevo Internet, por ejemplo?

- Genius (estreno)

Estreno de Genius, una nueva producción de Ron Howard y Brian Grazer sobre la vida de Albert Einstein el martes 25 de abril en National Geographic. Se trata de una producción de ficción de 10 episodios que repasa la vida y algunas de las facetas menos conocidas de este genio. Geoffrey Rush es el encargado de dar vida al físico.

- Mentes criminales: sin fronteras (segunda temporada)

El 26 de abril AXN estrena la segunda entrega de la versión internacional de Mentes criminales, protagonizada por Alana de la Garza y Gary Sinise. La serie está protagonizada por la división internacional especializada del FBI, encargada de la resolución de crímenes fuera de sus fronteras y que acude al rescate de los estadounidenses que se encuentran en peligro en el extranjero.

- The Son (estreno)

AMC estrena el 27 de abril esta serie ambientada en el negocio petrolero a principios del siglo XX en Texas y protagonizada por Pierce Brosnan. También cuenta con la participación de Carlos Bardem

- Las chicas del cable (estreno)

La primera serie española de Netflix se estrena el 28 de abril con Maggie Civantos, Blanca Suárez, Nadia de Santiago y Ana Fernández como protagonistas. El reparto lo completan Sergio Mur, Concha Velasco, Borja Lunya, Yon González y Ana Polvorosa entre otros. La serie estará ambientada en el Madrid de 1928.

- Dear White People (estreno)

Esta comedia, adaptación a serie de la película de 2014, que cuenta la historia de cuatro estudiantes afroamericanos, llega a Netflix el 28 de abril.