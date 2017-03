Desnudos femeninos en la Alemania comunista

En 1977, la escritora austriaca Maxie Wander firmó un libro que ocasionó un terremoto en el mundo femenino de las dos Alemanias de entonces. Vendió de inmediato más de 60.000 ejemplares y la autora recibió una avalancha diaria de cartas de mujeres que le agradecían haberles cambiado la vida. Wander, que nació en Viena en 1933, murió de cáncer en la RDA unos meses después de salir ese libro, que ahora se ha traducido al español por primera vez con el título Buenos días, guapa (Errata Naturae). Sigue siendo un referente para el feminismo y en Alemania se reedita a menudo. Pero es mucho más que eso.

Articulado en 19 capítulos, cada uno recoge la historia de una mujer contada por sí misma; las hay de 16 años, y de 92, casadas, solteras, amas de casa, médicas, bibliotecarias, camareras, estudiantes, madres y viudas. Todas ellas contaron frente a una grabadora el mundo en el que vivían, sus sueños y anhelos, sus experiencias pasadas y presentes, sus obsesiones, sus pasiones... Al fondo de este escenario coral se vislumbra con claridad la estrechez de una RDA gobernada por el partido socialista unificado, donde cierta cultura era obligada, las fronteras, una cárcel, los escritores espiados. En fin, un mundo angosto, claustrofóbico en ocasiones, cruel en otras. Pero siempre hay peros.

¿Qué fue lo que confirió tanto éxito a este libro? En el mundo occidental donde pudo leerse (la España franquista no era el caso) se sorprendieron de la libertad formal y la igualdad legal que habían conseguido las mujeres en la RDA. Sus relatos hablan con soltura del aborto, de la píldora, del divorcio. Son mujeres que han pasado ya la reforma del Código Civil de 1968 “y están viviendo una sociedad de aperturismo en esos aspectos”, dice el traductor del libro, Ibon Zubiaur, afincado en Berlín. Algunos testimonios parecen de ahora mismo, esa soltura con que confiesan sus relaciones con los hombres, cómo encuentran el placer sexual, su actitud en el trabajo, la forma de vestir, de peinarse, sus estudios.

La vigencia de este libro se debe asimismo a su concepción formal: “Se trata de entrevistas-reportajes, hay gente que no lo entiende, creen que moldear el testimonio de alguien es pervertirlo, pero Maxie Wander no se limita a poner la grabadora y dejar que las mujeres se expresen, ella “manipula lo grabado para perfilar mejor a los personajes, selecciona, ordena, inserta partículas. Es un género que ahora ha sancionado el reciente Premio Nobel otorgado a Svetlana Aleksiévich”, dice Zubiaur, por teléfono desde la capital alemana. En el libro late esa emoción de lo cotidiano, de lo privado hecho público, de la confesión.

Wander se trasladó con su marido, el también escritor Fred Wander, a la RDA en 1958. Él había estado en campos de concentración nazis y ambos rechazaban la opresión de la RDA, pero miraban con mayor repugnancia “la doblez de la sociedad austriaca”. En la Alemania del Este, otras escritoras, como Brigitte Reimann e Irmtraud Morgner, nacidas, como Wander, en 1933, compartían con ella éxito en aquella época. No eran complacientes con el régimen pero estaban de acuerdo con las libertades que habían logrado las mujeres, al menos sobre el papel.

Por Buenos días, guapa circulan madres solteras que, por el hecho de serlo, pueden solicitar un piso al Estado, que estudian y trabajan en lo mismo que sus compañeros, que alcanzan puestos de responsabilidad, pero... “El cambio legal no garantiza una modificación de las mentalidades”, advierte Ibon Zubiaur. Y así era en aquella Alemania. “Las chicas teníamos que currar y los chicos vivían como reyes”, cuenta en el libro una madre soltera de 24 años. “En casa solo cuenta una opinión y esa es la de mi padre. Mi padre no daría su brazo a torcer, así que ella [su mujer] prefiere ceder enseguida”, declara una bibliotecaria de 21 años.

Unas libertades que los hombres no comparten pueden ocasionar mucho sufrimiento y soledad. Lo explica Christa Wolf (Polonia, 1929-Berlín, 2011) en el epílogo del libro, escrito entonces, pero cuyas razones se mantienen hoy más frescas que una lechuga. Relata la “insatisfacción de muchas mujeres porque lo que han conseguido y usan con naturalidad ya no les basta”. Para Wolf, el libro de Wander, en aquella Alemania, probaba que “solo cuando el hombre y la mujer ya no discuten por el sueldo, por el aborto, por quién se ocupa de los niños; cuando ella cobra por su trabajo lo mismo que el hombre, cuando se representa a sí misma en el juzgado, cuando la educación pública no la adiestra para la feminidad ni es despreciada por la opinión pública como madre soltera, solo entonces comienza a tener experiencias relevantes, que no la conciernen solo en general como ser humano de género femenino, sino, personalmente, como individuo”. Es un discurso que parece escrito ayer.

“Es cierto que en aquella Alemania la emancipación de las mujeres era mayor, aunque visto con distancia la evolución en ese campo ha ido pareja a la de otros países”, dice la catedrática de Literatura Alemana de la Universidad de Barcelona y miembro de la Academia Alemana de Lengua y Poesía Marisa Siguán

La RDA experimentó muchos cambios en varios sectores, tuvo una ilusión inicial en diferenciarse que se fue desinflando con el tiempo. Las conquistas femeninas corrieron la misma suerte y la frustración por hallarse en un país-cárcel no tardó en imponerse. “De hecho, la valía de este libro radica también en que la autora dejó que cada mujer hablara de forma individual, con sus problemas y sus características propias, y no como colectivo, lejos de la uniformidad que caracterizaba a la RDA”, opina Isabel García Adánez, directora del departamento de Filología Alemana de la Complutense.

Pero las miserias de aquel régimen sí eran comunes. Christa Wolf es consciente de que, una vez conseguida la igualdad formal entre hombres y mujeres, los inconvenientes sociales en el terreno del feminismo emergían entonces “bajo formas más sutiles” y percibe que el intercambio de roles no es suficiente. Como podían hacer lo mismo que los hombres se preguntaron qué hacían realmente los hombres. Y no les acababa de convencer lo que veían. Wolff considera que, ya entonces, las mujeres estaban pagando su independencia con mala conciencia, y argumenta: “Solo cuando se desprendan de esa mala conciencia podrán ayudar a los hombres a que perciban esa necesidad de subordinar de ellos que se ha convertido en su segunda naturaleza”.