Netflix terminará, 40 años después, la mítica película inacabada de Orson Welles

¿Quién le iba a decir a Orson Welles que algún día estrenaría un filme en streaming? El legado del director sigue dando que hablar, y tras el descubrimiento casi arqueológico en 2013 de la que es en realidad su primera película, Too Much Johnson (1938), es ahora su última e inacabada cinta, la sátira de Hollywood titulada The Other Side of the Wind (El otro lado del viento), la que por fin verá la luz. Aunque quizá lo que más llama la atención es que la odisea cinéfila que había iniciado para estrenarla uno de los productores del filme, Frank Marshall, haya sido culminada con la aparición de un inesperado salvador: la plataforma on line Netflix, que anunció ayer martes que adquiere los derechos globales de la película y se encargará de completarla y restaurarla.

“Apenas puedo creerlo, pero después de 40 años intentándolo estoy verdaderamente agradecido porque la pasión y la perseverancia de Netflix nos han permitido, de una vez por todas, llegar a la sala de montaje y acabar la última película de Orson Welles”, explicó Marshall, todavía perplejo, en un comunicado de la compañía.

Welles escribió y dirigió en los setenta el que iba a ser su canto del cisne, una especie de collage vanguardista de tintes claramente autobiográficos. Contaba con sorna la historia de un gran director que prepara su regreso a Hollywood tras un prolongado exilio europeo (como el suyo) y enroló en el proyecto a nombres tan importantes como Peter Bodganovich, Claude Chabrol, Lilli Palmer, Edmond O’Brien, Dennis Hopper o Norman Foster. Para interpretar a su sosia, llamado sobre el papel Jake Hannaford, llamó nada menos que a John Huston, y la cinta mezclaba texturas de imágenes grabadas con cámaras de cine y con cámaras no profesionales.

La producción de la película, como tantas otras de Welles, fue un caos. Su nacionalidad, tal como figura hoy en la Internet Movie Database, es medio francesa, medio iraní, aunque se filmó mayoritariamente en Estados Unidos. Entró en un bucle de seis años de rodaje que acabó cancelando el proyecto, lo que la convirtió en un título maldito, objeto de varios intentos de resurrección, siempre liderados por Marshall junto con otro productor del filme, Filip Yan Rimsza, y con el también director e historiador de cine Bodganovich. Así, aunque en 2011 se anunció que estrenaría, la noticia topó con problemas de derechos de propiedad intelectual que no se desbloquearon hasta 2014. Entonces, surgió una optimista campaña de Indie GoGo que pensó que convocaría a miles de cinéfilos altruistas para darle salida y no alcanzó los fondos necesarios, pues apenas reunieron 400.000 de los dos millones de dólares (1,8 millones de euros) que necesitaban.

Ahora, después de tres años de silencio administrativo, la omnipotente Netflix llega al rescate. Y no es su primera incursión en el cine. Acaba de anunciar también que asume los 125 millones de dólares (117 millones de euros) que costará el nuevo proyecto de Martin Scorsese, The Irishman. Aunque lo cierto es que la distribuidora del filme, STX, amenaza con acciones legales contra el acuerdo entre el gigante del streaming y un productor de esta película, Gaston Pavlovich, según la revista Variety: STX sostiene que tenía los derechos para la venta fuera de EE UU del filme y ya tenía tratos cerrados para varios países. Lo cual, evidentemente, contrasta con el estreno global, on line y simultaneo que suele lanzar Netflix.

Con el proyecto Welles, la compañía subraya su agresiva campaña en el Séptimo Arte, apropiándose de este trozo de historia del cine y añadiendo al mítico director de manera retrospectiva a su currículum cinematográfico, ofreciendo su última película en exclusiva a sus 93 millones de usuarios. Eso sí, promete hacerlo de manera respetuosa, pues Marshall, Rimsza y Bogdanovich siguen al frente. Como quien dice, cuenta con los supervivientes del equipo original.

“Como tantos otros que crecieron admirando la visión y el arte de Orson Welles, esto es un sueño hecho realidad”, explica en el comunicado oficial el director de contenido de la empresa, Ted Sarandos. “La promesa de ser capaces de llevar al mundo este trabajo inacabado de Welles con sus verdaderas intenciones artísticas intactas es motivo de orgullo para mí y para Netflix. Cinéfilos de todo el mundo podrán experimentar de nuevo y por primera vez la magia de Orson Welles”, añade.

Welles falleció en 1985, pero si bien no pudo lanzar su último dardo contra el cine, en la fase final de una carrera siempre inquieta no se quedó sin ironizar sobre el mundo de la creación, especialmente en su falso documental Fraude (1973). Esta quedó como su última gran innovación cinematográfica en una carrera que empezó retando al mundo con la narración radiofónica de La Guerra de los Mundos en 1938 y termina ahora, en 2017, con un estreno póstumo en Internet. Un broche algo surrealista en el que resuenan las palabras de Welles en 1974, cuando The Other Side of the Wind flotaba en su cabeza y daba al periodista Michael Parkinson su opinión sobre el cine como industria: “El proceso industrial verdadero no puede ser tan atolondrado ni tan idiota como el mundo del espectáculo. Si así fuera, cada coche que compramos se estropearía tras recorrer dos manzanas. Me niego a pensar que el resto del mundo es tan estúpido como nosotros”.