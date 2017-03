El andaluz como arma para desprestigiar

'No ni na', la mayor afirmación

Este mes hace un año que murió el catedrático cordobés de Lengua y Literatura española José María Pérez Orozco, quien dedicó mucho tiempo de su vida a enseñar y divulgar el andaluz como la deriva más culta del latín y la variedad más avanzada del español.

Con humor, el profesor de Montilla defendía la popular anáfora andaluza no ni na: “Son tres negaciones. Es la mayor afirmación que hay en el andaluz. Cuando una persona te dice no ni na, no te quepa duda que es que sí. Es una figura literaria de primera categoría: son tres sílabas que son tres frases”.

Ni siquiera existe un andaluz. La rica diversidad del habla presenta singularidades entre provincias, entre pueblos cercanos e incluso entre barrios de las ciudades. Todo riqueza.