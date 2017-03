Cartelera y estrenos de cine | 10 de marzo

Tráiler de 'Kong: La Isla Calavera'.

Esta semana, entre los nueve estrenos de cine destacados está un nuevo acercamiento al mito del gorila gigante, Kong: la isla Calavera, en la que, según Jordi Costa "un sofisticado sentido del humor y una apuesta por los placeres más puros del pulp se alían en una película que supone un soplo de aire fresco en el paisaje de un blockbuster contemporáneo aquejado de sobrepeso y rimbombancia". También llegan Yo no soy Madame Bovary, de Feng Xiaogang, el considerado Steven Spielberg chino, y ganador de la Concha de Oro a la mejor película y la Concha de Plata a la mejor actriz en el último festival de San Sebastián; la danesa Land of Mine, candidata al Oscar a mejor filme de habla extranjera y que describe el uso de prisioneros nazis -la mayor parte, adolescentes- para desminar las playas de Dinamarca tras la Segunda Guerra Mundial, y la brasileña Doña Clara (Aquarius), de Kleber Mendonça Filho, excepcional película en la que, como cuenta Javier Ocaña, se muestra "que la dicotomía entre lo viejo y lo nuevo, entre aquellos tiempos que ya no volverán y el presente incierto, quizá no tenga mejor reflejo que el de las cosas que poseímos y que aún podemos palpar".

Michael Keaton da vida en El fundador a Ray Kroc, el hombre que transformó la marca McDonald’s en imperio global de la comida rápida, a costa de dejar tirados a los hermanos McDonald's, los auténticos creadores del proceso de comida rápida, y unos soñadores devorados por un ejemplo de animal capitalista. Isabelle Huppert, por su parte, colabora con Samuel Benchetrit, cineasta y escritor en La comunidad de los corazones rotos, una excéntrica adaptación de la novela del mismo Benchetrit, Crónicas del asfalto, que obvia todo componente autobiográfico para construir un tríptico que se inspira en –y transforma- dos de las historias del libro. Y Adolfo Martínez reproduce en pantalla en Zona hostil un incidente bélico que atrapó a tropas españolas en Afganistán en agosto de 2012.

Finalmente, otras dos películas: una historia de amor adolescente en 9 meses, y Matthew McConaughey muestra en Gold, la gran estafa, más caras habituales y desagradables -además de basada también en hechos reales- del capitalismo.