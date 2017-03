Estas son las series más caras de la historia

El elevado coste de la producción, los sueldos de los actores protagonistas... Son varios los motivos que pueden situar a una serie entre las más caras de la historia. La lista de las ficciones televisivas con mayor presupuesto se ha renovado en los últimos tiempos. La fuerte apuesta de plataformas como Netflix o canales como HBO por la producción propia de series ha hecho que varias de sus ficciones se sitúen entre las más caras de la historia. Así lo muestra una lista publicada por la revista Time en un vídeo de Coinage que recoge las siete series más caras de todos los tiempos.

En séptima posición en este listado aparece Sense8. La serie de ciencia ficción de Netflix escrita por las hermanas Wachowski y que se graba en diferentes partes del mundo tiene un presupuesto medio de 9 millones de dólares por episodio. Dos series de HBO continúan la lista, con 10 millones de dólares por capítulo: Roma y Juego de tronos. La primera fue cancelada tras dos temporadas, entre otros motivos, por su alto coste y escasa rentabilidad. Mucho más provechoso está siendo el negocio para HBO con Juego de tronos, todo un fenómeno mundial.

En cuarta posición se encuentra Friends, que también llegó a costar una media de 10 millones de dólares por episodio. En este caso, la causa de la elevada suma no era una producción especialmente costosa, sino los altos salarios de su reparto, que llegó a cobra un millón de dólares por episodio.

El tercer puesto es para Urgencias. La serie que hizo popular a George Clooney y que arrancó con un presupuesto medio de 1,9 millones de dólares por episodio, llegó a costar al final de sus 15 temporadas una media de 13 millones por capítulo.

En la cabeza de la lista se encuentran dos producciones de Netflix. En segundo lugar está The Get Down, creada por el cineasta Baz Luhrmann, y para la que Netflix destinó inicialmente 120 millones de dólares para su primera temporada, aunque parece que el presupuesto se disparó hasta llegar a unos 16 millones de dólares por capítulo. Sin embargo, esta cifra no hay forma de confirmarla porque Netflix no facilita los presupuestos de sus producciones.

The Get Down fue la serie más cara de la plataforma hasta que estrenó la británica The Crown. La serie basada en la vida de la reina Isabel II de Inglaterra contó, oficialmente, con un presupuesto de más de 130 millones de dólares. Según Time, la que fuera la ganadora del Globo de Oro al mejor drama de 2016 es la serie más cara de la historia. Hasta ahora.