La Academia despide a los auditores culpables del ‘Oscargate’

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no quiere volver a ver a Brian Cullinan y Martha Ruíz. Según ha anunciado este miércoles la presidenta de la organización, Cheryl Boone Isaacs, los dos auditores de la consultoría PricewaterhouseCoopers (PwC) en el centro del Oscargate no volverán a trabajar para la Academia tras el desastroso error cometido este año y que motivó el anuncio como ganadora de la película equivocada. Ambos, veteranos en la empresa, seguirán formando parte de la consultora pero no podrán trabajar para la Academia. Así lo confirmó Boone Isaacs, que en un comentario a la agencia Associated Press incluso puso en duda su futura relación con la consultora con la que han trabajado durante sus 80 años de historia. La relación “se está estudiando”, indicó.

Cullinan, un veterano con 32 años de experiencia y 4 trabajando para los Oscar, era el jefe del equipo de colaboración con la Academia y del área de California del Sur de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). Su labor era la de tabular los votos y, junto con su compañera de trabajo, entregar los sobres con los nombres de los ganadores durante la ceremonia. Él dio el sobre equivocado a Warren Beatty cuando llegó el momento del último premio, el de mejor película. Ruiz había entregado a Leonardo DiCaprio minutos antes la tarjeta de mejor actriz, que Emma Stone no soltó desde que recibió el Oscar. Cada uno de los dos auditores de PwC tenía un juego de sobres, ya que se sitúan en los extremos opuestos del escenario. “Lo que hacemos es entregar el sobre al presentador”, explicaba Cullinan en un blog el pasado febrero. “No suena muy complicado pero tienes que estar seguro de que le entregas a cada presentador el sobre adecuado”, añadía.

Eso fue precisamente lo que no ocurrió. Cullinan le entregó a Beatty el sobre equivocado. En lugar de hacerle entrega del sobre de mejor película, donde aparecía el nombre de la cinta ganadora, Moonlight, le dio el de mejor actriz, premio que acababa de ser entregado, donde ponía Emma Stone y La La Land. Aunque puede que no tenga relación directa con el fallo, Cullinan fue colgando en las redes sociales mensajes y fotos durante la ceremonia, aprovechando el lugar privilegiado que ocupó toda la velada. En su último tuit adjuntó una foto de Stone con la estatuilla. Fotografía que tuvo que ser tomada minutos antes de entregar el sobre erróneo. Al acabar la gala, el contable eliminó de Twitter cualquier rastro de sus mensajes en los Oscar, pero Los Ángeles Times logró recuperarlos.

PwC asumió horas después de la gala la responsabilidad del cambio de sobre, que calificaron de “error humano”. También ofreció “sus sinceras disculpas” al equipo de Moonlight y de La La Land, además de a los espectadores, a Faye Dunaway y a Warren Beatty. A la Academia le costó más tiempo y su disculpa por el Oscargate no llegó hasta 24 horas más tarde. Según una entrevista con The New Yorker Boone Isaacs vivió el momento con horror. “Cuando vi a un miembro de Pricewaterhouse saliendo al escenario fue como ¡Oh, no! ¿Qué pasa?”, rememoró. Mientras, Beatty le ha pedido a la presidenta de la Academia que “aclare públicamente” lo antes posible qué es lo que ocurrió durante la ceremonia de los Oscar. En un breve comunicado y ante la presión de la prensa por conseguir respuestas Beatty dijo que “mejor que responder a preguntas sobre la ceremonia sería más apropiado que la presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, públicamente aclare lo que ocurrió tan pronto como sea posible”.

Es dudoso que el Oscargate acabe con la relación entre PwC y la Academia. Según varios expertos, el reparto de sobres es el menor de los trabajos de la consultora. Es mucho más compleja la labor de recuento y tabulación de votos, además de otros servicios. Y poca gente conoce un contrato entre ambas empresas que a priori puede que sea complejo y exhaustivo.