Seis series que no te puedes perder en marzo

- Catastrophe

El azar juntó a Rob y Sharon y un embarazo los unió para siempre en una relación peculiar que se va desarrollando de la forma más natural del mundo en esta comedia británica que fue una de las grandes revelaciones de 2015, cuando se emitieron sus dos primeras temporadas, en las que la pareja iba consolidando su relación y afrontaba los cambios que implican la paternidad. Ahora por fin llega la nueva entrega de la serie en la que Rob y Sharon tendrán que hacer frente a su primera gran crisis.

¿Por qué no te la puedes perder? Rob Delaney y Sharon Horgan desprenden química en esta pequeña joya de la que son los cerebros y las caras visibles. Una comedia romántica en la que es muy fácil sentirse reflejado gracias a la naturalidad y el realismo que desprenden en unos diálogos llenos de ironía, acidez y referencias culturales. De la tercera temporada solo se pueden esperar cosas buenas. Además, trae con ella el último trabajo televisivo de Carrie Fisher, que interpreta a la madre de él. La actriz falleció poco después de terminar el rodaje de su participación en la serie.

¿Dónde y cuándo verla? La nueva temporada se estrena en Movistar Series el miércoles 1 de marzo en versión original subtitulada (en dual, el miércoles 15 de marzo).

- La caza (The Fall)

El juego del gato y el ratón entre el asesino en serie Paul Spector y la inspectora Stella Gibson llega a su fin con la tercera y última temporada de esta serie británica que protagonizan Jaime Dornan —también en los cines interpretando a Christian Grey, un personaje más popular pero no tan inquietante como el Paul Spector de la serie— y Gillian Anderson. Ambientada en Belfast, esta serie de la BBC cierra con una temporada que desvela el final de la historia de esta detective que persigue obsesivamente a un padre de familia y trabajador de los servicios sociales que por las noches atemoriza, viola y asesina a mujeres.

¿Por qué no te la puedes perder? La tercera temporada sirve como epílogo y cierre de la historia de Stella Gibson y Paul Spector. No es la mejor entrega de la serie, cuya conclusión se alarga demasiado, pero da respuestas a los seguidores de esta historia y nos sirve también para recomendar la serie a quien no la hubiera empezado.

¿Dónde y cuándo verla? El miércoles 1 de marzo, AXN estrena la tercera temporada en los servicios de videoclub de los operadores de pago. Además, están disponibles las dos entregas anteriores.

- Search Party

Cuando Dory se entera de que Chantal, una antigua compañera de la universidad, ha desaparecido misteriosamente sin dejar rastro empezará a obsesionarse con ella. Y más cuando poco después crea haberla visto. ¿Qué ha pasado con Chantal? ¿Qué la ha llevado a esfumarse? Aunque sus amigos y su novio quitan hierro al asunto, Dory decide seguir su pista para tratar de desentrañar el misterio mientras que ella y su entorno hace frente a extravagantes situaciones.

¿Por qué no te la puedes perder? Se trata de una comedia ligera y muy entretenida que invita a seguir y seguir para averiguar qué hay detrás de la misteriosa desaparición de esa chica. Con un tono indie y humor inteligente, es perfecta para consumirla en maratón (y así la presentará TNT a los espectadores españoles). Además, cuenta con personajes cercanos y a los que es fácil tomar cariño.

¿Dónde y cuándo verla? El 6 de marzo, TNT colgará toda la primera temporada en los servicios de vídeo bajo demanda de los principales operadores de televisión de pago. Además, el canal preestrena la serie en una maratón en las madrugadas del 4 y 5 de marzo.

- FEUD: Bette and Joan

Durante el rodaje de la película ¿Qué fue de Baby Jane? saltaron chispas entre Joan Crawford y Bette Davis. "Nunca lo he pasado mejor que cuando la empujé por las escaleras durante aquel rodaje", llegó a decir Davis sobre Crawford. Ambas tuvieron que hacer frente al sexismo, la misoginia y lo complicado que es cumplir años en Hollywood mientras trataban de conservar el éxito de antaño en el ocaso de sus carreras. FEUD es la nueva serie antológica de Ryan Murphy (American Horror Story, American Crime Story) que despega con un elenco de vértigo: Susan Sarandon y Jessica Lange protagonizan esta historia que cuenta también con la participación de Alfred Molina, Stanley Tucci, Catherine Zeta-Jones, Sarah Paulson o Kathy Bates, entre otros muchos.

¿Por qué no te la puedes perder? El elenco de la serie es un seguro de calidad. Detrás está uno de los creadores más prolíficos de la actualidad y que más alabanzas está cosechando. El argumento, el tono y la estética, todo un homenaje al cine clásico, convierte a Feud en una serie que promete mucho. Ojo a las interpretaciones protagonistas, huele a lluvia de nominaciones e incluso premios.

¿Dónde y cuándo verla? La plataforma online HBO España la estrena en exclusiva el próximo 6 de marzo.

- The Americans

La vida de los Jennings, espías rusos viviendo en Estados Unidos como una familia americana media, se complica cada vez más. The Americans ya sabe que el próximo año llegará su final, pero antes, su olla a presión todavía puede coger más fuerza. Además de las misiones a las que tienen que hacer frente y los conflictos morales que supone para la pareja protagonista, se suma las complicaciones en las que les ponen sus hijos adolescentes, en especial su hija Paige, que ya conoce la identidad de sus padres, comienza una relación con el hijo de su vecino, agente del FBI, y a la que el KGB quiere reclutar.

¿Por qué no te la puedes perder? Es una de esas grandes series de las que no se habla lo suficiente. Una historia de espías ambientada en los años ochenta contada con pulso, ritmo pausado, una excelente banda sonora y un nivel de tensión que va a más según la historia va ganando en capas. Algún día los premios reconocerán la labor de sus protagonistas, Matthew Rhys y Keri Russell.

¿Dónde y cuándo verla? Fox Life estrena la quinta temporada en versión original subtitulada el viernes 10 de marzo. La versión dual arrancará el domingo 26 de marzo.

- American Crime

Una de las series más incómodas del panorama televisivo actual. American Crime, creada por John Ridley (ganador de un Oscar por el guion de 12 años de esclavitud), ahonda en la sociedad estadounidense con historias diferentes en cada una de sus temporadas. Temas como el racismo, el clasismo social, los prejuicios de diferentes tipos, las deficiencias del sistema educativo o la homofobia han pasado por sus dos entregas anteriores. La tercera temporada pondrá el foco en la inmigración, el tráfico de personas o la explotación sexual a través de una historia situada en Carolina del Norte, donde una familia de ricos terratenientes se enfrentará a un conflicto con los trabajadores de sus tierras, que sufren condiciones laborales que rozan la ilegalidad. Mientras, un caso de tráfico de personas y explotación sexual deja en evidencia intereses políticos y empresariales.

¿Por qué no te la puedes perder? American Crime es un puñetazo al corazón de Estados Unidos. Golpea donde más duele en una sociedad que a veces parece no querer ver lo malo que tiene delante de sus ojos. Es una de las series más necesarias y a la vez dolorosas de la televisión actual, y que en la era de Donald Trump cobra una nueva dimensión. Además, cuenta con un reparto impresionante que cambia de papeles en cada temporada y en el que se encuentran Felicity Huffman, Regina King (ganadora de dos premios Emmy consecutivos por esta serie), Timothy Hutton, Lili Taylor, Benito Martínez o Connor Jessup. En esta temporada se incorporan Sandra Oh, Tim Dekay y Cherry Jones.

¿Dónde y cuándo verla? Movistar Series estrena la tercera temporada en dual el lunes 13 de marzo, al día siguiente de su estreno en Estados Unidos.