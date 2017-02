Emma Stone: “Estoy jodidamente enamorada de ‘Moonlight”

Emma Stone recibe felicitaciones tras recibir el Oscar a la Mejor Actriz. Foto: ANGELA WEISS. Vídeo: Quality Producciones

La 89 edición de los Oscar pasará a la historia como el año de la gran equivocación. Algunos quizá recuerden quien ganó: Moonlight como mejor película y La La Land La ciudad de las estrellas por puntos, con seis estatuillas. Pero lo que verdaderamente sacó a espectadores y asistentes del letargo que una gala como los Oscar alcanza al final de la ceremonia fue el equívoco de Warren Beatty y Faye Dunaway cuando la realeza de Hollywood leyó el galardón. “No sé lo que os han dicho pero yo tuve todo el tiempo en mi mano la tarjeta de ganadora como mejor actriz por La La Land”, dijo Emma Stone divertida a la prensa congregada en esta ceremonia. Sus palabras echan un jarro de agua fría a la primera teoría de este equívoco. La que dijo Beatty cuando comentó que sus dudas a la hora de otorgar el premio venían de que le habían dado la tarjeta de mejor actriz y no la de mejor película. “Fue algo maravilloso de escuchar La La Land”, continuó Stone con su Oscar en la mano como mejor actriz pero rememorando ese momento de gloria para toda la película. Pero la intérprete tampoco pudo ocultar su alegría por los ganadores. “Estoy jodidamente enamorada de Moonlight”, dijo sin pudor la intérprete de su competidora, una película que está segura que pasará a la historia.

Mientras que Stone celebraba la victoria de su rival, Barry Jenkins, el director de Moonlight solo podía describir su victoria de una forma: “Los últimos veinte minutos de mi vida han sido una locura”. Según el director había dos tarjetas y Jenkins pidió ver la que daba a Moonlight la victoria. Beatty no quiso enseñársela a nadie antes de mostrársela al director, guionista y productor de esta cinta independiente. “Ahí estaba mi nombre y la del resto de los productores”, señaló Jenkins sobre una cinta que en total consiguió tres galardones sumando al de mejor película el de guión adaptado también para el realizador y el de mejor actor secundario para Mahershala Alí. “Ha sido una locura y no me puedo imaginar estar en la piel de los otros productores”, reconoció Jenkins a la prensa maravillado de la caballerosidad demostrada por los encargados de La La Land La ciudad de las estrellas.

En el caso de Alí, el actor rememoró el mayor equívoco cometido en una ceremonia de los Oscar como un momento agridulce. “Porque La La Land La ciudad de las estrellas ha resonado con el público muy bien, especialmente en un momento en el que necesitan esperanza y luz. Un impacto diferente al de Moonlight”, describió el actor casi lamentando la derrota de sus rivales. Su lamento no se debe solo a su apreciación por La La Land La ciudad de las estrellas. El primer actor musulmán en ganar el Oscar se preocupó cuando vio que los agentes de seguridad “interrumpían” en el escenario la celebración del equipo de La La Land. Y cuando escuchó al productor de La ciudad de las estrellas, Jordan Horowitz, confirmar que la verdadera ganadora era Moonlight Ali aseguró a la prensa que le explotó la cabeza. “Porque no quiero coger nada de nadie y es difícil sentirte feliz en un momento así”, recapacitó agarrando aún con más fuerza su propia estatuilla. Ni Damien Chazelle, ganador del Oscar como director de La La Land La ciudad de las estrellas, ni el resto del equipo de producción de esta película pasaron por la sala de prensa.