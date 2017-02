No ganó ‘La La Land’, sino Moonlight’: el error más clamoroso de los Oscar 2017

El momento en que se desvela que la verdadera ganadora es 'Moonlight'. MARK RALSTON AFP / REUTERS-QUALITY

Los 89º Oscar se cerraron con el error más clamoroso de la historia de los premios. La actriz Faye Dunaway miró el sobre y anunció la ganadora del premio a la mejor película: La ciudad de las estrellas. La La Land. Todo el equipo del musical subió al escenario para recoger el galardón. Sin embargo, resultó que había ganado otro filme: Moonlight. Fue justo uno de los productores del musical, Fred Berger, quien anunció al micrófono lo increíble: "Por cierto, hemos perdido". Y Jordan Horowitz, otro productor del filme, mostró un segundo sobre, que le pasó un realizador, que revelaba el nombre de la auténtica triunfadora: la película de Barry Jenkins. "No es una broma", repitió varias veces Horowitz, porque costaba asumir que realmente aquello estuviera ocurriendo.

Pero así fue. El error se debió a un papel equivocado. Warren Beatty y Faye Dunaway, encargados de entregar el premio a la mejor película, abrieron el sobre y se encontraron con un papel que llevaba el nombre de Emma Stone, intérprete de La La Land. Beatty pareció quedarse sorprendido y sospechar que algo no cuadraba. Se mantuvo callado y le pasó el sobre a Dunaway. La actriz optó por informar en voz alta de la victoria de La La Land. Y marcó un punto de no retorno en la historia de la gala. Tras la ceremonia, la intérprete rechazó hablar de lo ocurrido, informó The Hollywood Reporter.

Una equivocación en los sobres y... lo demás ya es HISTORIA. #Moonlight

De momento, se desconoce por qué un sobre equivocado pudo acabar en el escenario, justo en las manos de los dos intérpretes que iban a anunciar el premio más importante de la noche. De hecho, la propia Stone contó en la sala de prensa, tras la gala, que llevaba consigo el sobre con su nombre que Leonardo DiCaprio le había entregado junto con el Oscar a la mejor actriz principal. Y la Academia de Hollywood se vio obligada a rectificar también en Twitter: primero anunció el triunfo de La La Land, luego borró el mensaje y finalmente celebró la victoria de Moonlight.



"¿Qué has hecho?", le gritó el presentador, Jimmy Kimmel, a Beatty. Enseguida, actores y productores de La La Land se dispusieron a abandonar el escenario, no antes de que Horowitz invitara al equipo de sus "amigos" de Moonlight a sustituirlos. El epílogo más cruel para una película que celebra los sueños y las emociones intensas y que, aún así, fue la más galardonada de la noche: seis estatuillas, que durante unos segundos fueron siete.

"Yo me espero aqui. A ver si se han equivocado también en los cortos... #Timecode" — Juanjo Gimenez

Jenkins y compañía subieron a recoger el premio más importante para Moonlight. Aunque, en su discurso, el cineasta no hizo ninguna referencia al error o a La La Land. "Ni en mis sueños esto puede ser cierto", afirmó. Más tarde, ya en la sala de prensa, el cineasta relató que seguía sin entender cómo había podido producirse el error. Y Mahershala Ali, ganador del Oscar al mejor actor de reparto por Moonlight, agregó: "No quería arrebatarle nada a nadie. Es difícil sentir alegría en un momento como ese".

Así, la ceremonia acabó con todo el auditorio aguardaba de pie. Las cámaras enfocaban caras entre alucinadas e incrédulas. Y el cineasta español Juanjo Giménez, derrotado con Timecode en la categoría de corto de ficción, aprovechó para tirar de humor en Twitter: "Yo me espero aquí. A ver si se han equivocado también en los cortos...".