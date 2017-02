Jimmy Kimmel hace de sí mismo en los Oscar 2017

En 10 minutos, Jimmy Kimmel se llevó dos ovaciones. En realidad, ninguna de las dos fue para él, pero justo en eso radica su estilo: el protagonismo, para otros. Así que el presentador de los Oscar salió al escenario con el público ya de pie, bailando Can’t stop the feeling, la canción de apertura, de Justin Timberlake. Y logró que los asistentes volvieran a levantarse por Meryl Streep, de la que aplaudió la “sobrevalorada” carrera, por citar a Donald Trump. El presidente de EE UU, por cierto, apareció con el previsto cuentagotas en las palabras de Kimmel, que ofreció un monólogo inicial breve y correcto. Lejos, eso sí, de merecer una ovación.

“Hay que darle las gracias a Trump”, sostuvo el presentador, la primera vez que nombró al presidente. “¡El año pasado acusaron a los Oscar de racistas y ya no lo son!”, añadió. Porque, en el primer año del empresario xenófobo en la Casa Blanca, por primera vez hay un intérprete negro nominado en cada categoría actoral. También recordó que Trump llevaba seis horas de inactividad en Twitter y que seguramente comentaría la gala on line en cuanto tuviera “algún problema intestinal”. Y poco después, en su segunda aparición en el escenario, Kimmel pidió que los periodistas de “CNN, The New York Times y cualquier otro medio que lleve Times en el nombre” abandonaran la sala: “No toleramos las noticias falsas”.

En el fondo, Kimmel fue Kimmel. No solo no hace chistes políticos o hirientes. Tampoco canta o baila —es más, no le gustan los musicales—, como sí hace el hombre con el que él mismo admite que todos le confunden: el también presentador Jimmy Fallon. Kimmel es un tipo normal, “tímido” en sus palabras, que soñaba con ser como el gran David Letterman: empezó en la radio, avanzó poco a poco en la televisión y, de rebote según sus críticos, ha acabado al frente de los Oscar. En su programa, Jimmy Kimmel Live, el estadounidense (Nueva York, 1967) lleva desde 2003 con una receta centrada en la sonrisa contenida, sin pisar campos de minas: famosos que leen tuits ofensivos, niños que sugieren las recetas para el futuro de EE UU, parodias fílmicas y, sobre todo, mucho Matt Damon.

El presentador suele cerrar sus programas pidiendo disculpas al actor porque se agotó el tiempo y no le pudo dejar salir al escenario. La broma derivó en un vídeo, I’m fucking Matt Damon, que se volvió viral y dio pie a una batalla que continúa desde hace años. Y Kimmel no iba a desaprovechar la gallina de los chistes de oro en su gran noche. De ahí que, en sus tuits previos y en su monólogo después, se riera del intérprete, sentado entre el público: “La gran muralla [el último filme de Damon] ha perdido 80 millones, enhorabuena”.

No era para menos. Ante la maldición de los Oscar, Kimmel necesitaba todas sus armas. Por eso llevó hasta el teatro a unos cuantos aliados: una serie de turistas que, aparentemente sin saberlo, se encontraron de repente en medio de la gala de Hollywood y no paraban de sacarse selfies y alucinar. Lo cierto es que tan solo Hugh Jackman y Ellen DeGeneres lograron un consenso mayoritario como presentadores de la gala en los últimos años. A los demás, de Chris Rock a Ricky Gervais, siempre se les encontró algún fallo. ¿Y Kimmel? En los días previos, muchos insinuaron que nunca fue la primera elección de los productores para la ceremonia. Pero, durante el arranque de la gala, decenas de usuarios felicitaban al presentador en las redes sociales. Algunos matizaban, eso sí: “Muy bien para lo poco que me esperaba”.

Sin grandes carcajadas, Kimmel regaló al menos sonrisas. Como cuando le dijo a Jeff Bezos, jefazo de Amazon, que si Manchester frente al mar ganaba algún premio —el gigante tecnológico produce la película— le llegaría el Oscar a su casa “en dos o tres días”. Bromeó con que un triunfo le permitiría a Damien Chazelle —el posible cineasta más joven de la historia en ganar el premio al mejor director, con 32 años— escoger solito a qué universidad ir. Levantó al pequeño Sunny Pawar, protagonista de Lion, con la música de El rey León de fondo. Y se armó de valor para soltar un chiste sobre O.J. Simpson tras el triunfo del documental O.J.: Made in America. Y añadió a continuación: “Y entonces fue cuando todo el auditorio le dio la espalda a Kimmel”.

Así no fue, aunque tampoco consiguió que el público se le entregara. En las butacas la ceremonia se vivía como encajó el propio Kimmel la noticia de que sería el presentador: “Sin entusiasmo”. Es más: el día en que lo supo le dio una migraña. Con esas premisas, la gala siguió los cauces previstos. Kimmel no inundó al público de alegría. Pero, al menos, evitó contagiarle otra de sus características: es narcoléptico.