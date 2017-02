‘Moonlight’ ensaya su victoria durante los premios Espíritu Independiente

Moonlight, el poema fílmico que aspira a ocho premios Oscar, ensayó su victoria durante la entrega de los galardones Espíritu Independiente donde se hizo con cinco estatuillas. Además de mejor película esta historia de un joven negro que descubre su sexualidad consiguió el galardón de mejor director y mejor guión, ambos para Barry Jenkins, además de mejor fotografía y montaje. La cinta, realizada por 1,42 millones de euros en tres semanas, también obtuvo el premio Robert Altman a su realizador, a su director de reparto y a todo el equipo actoral. Todo un espaldarazo para esta joya del cine independiente que en menos de 24 horas tendrá que defender muchas de estas categorías y alguna más en la gran fiesta de la industria del cine, los Oscar.

Si hay que creer la pauta de los últimos años, Jenkins necesita tener el discurso de la victoria preparado para los Oscar. En los últimos tres años de manera consecutiva el asociación Espíritu Independiente de amantes del cine supo escoger al que horas más tarde se convirtió en el ganador del Oscar. Ese fue el caso de 12 años de esclavitud (2014), Birdman (2015) y Spotlight (2016). Sin embargo la fuerza de La La Land, La ciudad de las estrellas puede truncar esta tradición. La favorita de los Oscar con 14 candidaturas no estuvo entre las candidatas a los premios Espíritu Independiente por excederse del presupuesto fijado. Estos galardones dedicados a reconocer lo mejor del cine independiente pone un límite de unos 19 millones de euros de presupuesto a las películas en competición. La La Land La ciudad de las estrellas cuenta con un presupuesto de unos 28,5 millones de euros.

En esta ceremonia hubo más premios que reconocieron a los candidatos al Oscar de esta edición. Ese fue el caso de Casey Affleck, que se alzó con el galardón al mejor actor, la misma categoría en la que compite en los Oscar con Manchester junto al mar. Y como mejor actriz el premio se lo llevó la francesa Isabelle Huppert por su trabajo en Elle, el mismo que le ha conseguido la candidatura al Oscar que defiende en esta categoría. “El buen cine es independiente”, recordó la actriz que también ganó el mismo galardón horas antes en los premios César franceses. Incluso en la categoría documental y en la de mejor película en lengua no inglesa los premios Espíritu Independiente escogieron sendos nominados favoritos al Oscar. Se trata del documental O.J. Made in America y del filme alemán Tori Erdmann. Solo en las categorías de mejor actor y actriz de reparto los gustos de este grupo de cineastas que se ven como trasgresores se separó de los Oscar, siempre criticados por ser más industria que arte. Ben Foster se llevó el premio por Comanchería y Molly Shannon por Other People. Irónicamente Marhershala Ali, el favorito entre los candidatos al Oscar en la categoría de mejor actor de reparto por su trabajo en Moonlight, ni tan siquiera figuraba entre los candidatos a los galardones Espíritu Independiente.

Tampoco faltaron los ataques contra el actual presidente estadounidense, Donald Trump, y sus recientes decisiones en materia de inmigración o Medio Ambiente. En ocasiones ni tuvieron que mencionarle por nombre, como cuando Affleck dijo que ni en estos momentos de alegría, con el galardón en la mano, podía contener su enfado contra la situación política actual. Jenkins le refrendó desde la sala de prensa asegurando una vez más, como le dijo a El País con anterioridad, que Moonlight hubiera sido imposible de realizar en el actual clima político. “La hicimos durante una administración que nos hizo sentir seguros”, añadió.