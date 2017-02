Cuando se estrenó Hora punta en La 1 el pasado mes de octubre, dije en esta columna que el programa era un sinsentido. Un lector me escribió por una red social pidiendo que fuéramos buenos, que solo era el principio, que le diéramos tiempo a Javier Cárdenas a engrasar la maquinaria de su programa antes de emitir un juicio. Fue tal la candidez y amabilidad de la petición, que le he hecho caso. Han pasado más de tres meses y he vuelto a ver el programa, varios días durante un par de semanas, para darle una segunda oportunidad. Y sigue siendo un sinsentido insoportable. Y por los mismos exactos motivos que expuse entonces. Y siendo la televisión pública, preocupa que la cadena llegue a niveles de telebasura.

Sigo sin enterarme quiénes son la mitad de los invitados hasta que no pasan un par de minutos y por fin alguien da una pista. Sigo sin saber qué pintan unos colaboradores que no sé de dónde salen. ¿Quiénes son? ¿Qué aportan? ¿A quién le importa? Supongo que algunos vienen del programa de radio de Cárdenas, pero, ¿busca Hora punta el mismo público? La mitad del programa es cháchara, datos y supuestas noticias (locutadas de forma insoportable como si fuera Aquí hay tomate) que en su mayoría son insulsas, superficiales, nada interesantes. En ocasiones se dedican varios minutos y recursos a comentar vídeos virales que no solo ya vimos hace años sino que son carne de cañón de cualquier grupo de whatsapp. Se pasa de un invitado o sección a otro de manera abrupta. Y a veces Cárdenas aprovecha para sacar a la luz sus rencillas con otros presentadores televisivos, como con Andreu Buenafuente.

Un momento absurdo de hace poco: el presentador da paso a un invitado al que en un canal mexicano etiquetaron como “el enfermero más sexy de España”. Se presenta como si fuera algo de otro mundo, ¡que llega desde América! Vamos, que Dylan ganara el Nobel es una chiquillada al lado de esto. A continuación, ponen imágenes que este enfermero ha colgado en su Instagram, mostrando su cuerpo, músculos y demás. Bien, pero si al menos fueran fotos ejerciendo su profesión habría noticia para el programa… Justo después, una colaboradora se acerca a él con la broma de que “se encuentran muy mal” y ella acaba sentada en sus rodillas Ajá.

Sería fácil decir que Hora punta es telebasura en la televisión pública. Pero resulta menos complicado y rápido pedirles que prueben ustedes mismos a ver un programa donde es noticia que un hombre decapitó al chihuaha de su novia de un mordisco o que Falete tiene un loro que le llama maricón. Y ya, decidan ustedes, a ver si se hacen también la verdadera pregunta respecto a Hora punta: ¿Qué hace este disparate en la televisión pública y además en horario de máxima audiencia? Citando a Cárdenas, de lo que se le entiende al menos: “Esto hay que contarlo. Muy fuerte. Ooooh. Yo flipo”.