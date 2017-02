Con Jordi Hurtado, 20 años no son nada

Camaleónico, Jordi Hurtado puede imitar cuando responde a las preguntas de los periodistas, a Jesús Hermida, a Anne Igartiburu o a un abuelo de 80 años. Y responde de buen humor a si habrá Saber y ganar otros 20 años más: “Hombre, 20 son muchos porque sé la edad que tengo [cumplirá los 60 en junio], pero el año que viene tenemos otra gran cita con el programa número 5.000. Y eso no lo puede decir todo el mundo. La verdad es que no me preocupa cuánto tiempo más; me importa mantener la ilusión y el apoyo del público”.

Jordi Hurtado, presentador del concurso decano de la televisión española, sopló ayer las velas de un pastel para celebrar esas dos décadas en el plató 4 de los estudios de Sant Cugat, en Barcelona, donde se graba el programa de La 2. Fue una fiesta al más puro estilo Hurtado, quien se inventó unas preguntas en un particular Saber y ganar en el que los periodistas eran los concursantes.

Junto a él estaba todo el equipo que le ha acompañado durante este tiempo: el director y creador del formato, Sergi Schaff; Pilar Vázquez, presentadora de los miniespacios, y Juanjo Cardenal, esa voz en off que dice si la respuesta es correcta o no y con quien Hurtado mantiene diálogos improvisados en los programas.

En Saber y ganar el único guion es el de las preguntas; todo lo demás son ocurrencias del presentador, un profesional de larga trayectoria, desde Si lo sé no vengo, también en televisión, o con La radio al Sol de la SER de los ochenta.

Han pasado nada menos que 4.675 programas diarios y 490 en fines de semana, 3.000 horas de emisión, 2.269 concursantes, unas 360.000 preguntas y 6.600.000 euros en premios desde aquel 17 de febrero de 1997.

La primera pregunta de aquel inicial Saber y ganar fue quién es el rey de la selva. Hurtado dice que hoy quien se siente el rey de la selva es él y su concurso. “Muchos días superamos a cadenas generalistas en audiencia. Hemos conseguido fidelizar al espectador y ese es el gran éxito y por el que se mantiene 20 años”, resalta. Se siente orgulloso y saca pecho: “Saber y ganar es una marca de televisión pública, y eso es muy importante en un tiempo en el que los programas desaparecen o nadie se acuerda de quién presenta qué”. Las cifras le dan la razón: cerca de 1.400.000 personas ven a diario el espacio, además de quienes lo siguen por el canal internacional de TVE y la web.

Superada la fase en la que se ironizaba sobre su inmortalidad, ahora él mismo se divierte con el fenómeno en las redes que ha generado Saber y ganar y reconoce que hay memes “insuperables”. “La verdad es que eso le da mucha vida, porque así nos acercamos a un público joven. De hecho, ahora tenemos concursantes que tienen 20 años, la misma edad del programa”, indica.

Está convencido de que uno de los secretos del triunfo es la relación con los concursantes: “Les conocemos, les acompañamos, les tranquilizamos, les hacemos de psicólogos”. Por el plató han pasado hombres y mujeres que han superado los 100 programas. En el de hoy viernes, parte del cual se realizará en directo por primera vez, se reencontrarán tres de ellos que rebasaron la barrera de las 200 participaciones.

Dentro de los planes de futuro, este año en que se cumple el 25º aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona, los responsables del programa se plantean hacer un monográfico durante una semana, además de exportar la fórmula a canales temáticos.