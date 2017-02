¿Quién mató a la niña perfecta?

FOTO: Retrato de JonBenét Ramsey. VÍDEO: Tráiler del documental 'Casting JonBenét'.

En la mañana del 26 de diciembre de 1996, John Bennett Ramsey y Patricia Ramsey no encontraron a su hija JonBenét, de seis años, en su cama. En las escaleras de la casa del exitoso presidente de una compañía informática y de una exreina de la belleza encontraron una carta de petición de rescate de dos páginas y medias en las que exigían algo más de 118.000 dólares, exactamente la misma cantidad que había recibido John Bennett como bono de su empresa. Contraviniendo las órdenes de los secuestradores, llamaron a la policía. Por orden de una detective, ocho horas más tarde registraron a fondo la mansión y en el sótano, envuelta en su manta favorita, encontraron a su hija asesinada después de haber sido abusada sexualmente. JonBenét Ramsey era conocida por haber ganado diversos premios en concursos de belleza infantiles como America's Royal Miss, Colorado State All-Star Kids Cover Girl, Little Miss Charlevoix Michigan, Little Miss Colorado, Little Miss Merry Christmas, Little Miss Sunburst o National Tiny Miss Beauty, empujada probablemente por su madre.

Veinte años después, el caso sigue sin resolverse. Nunca se acusó a nadie del homicidio, y las sospechas recayeron en su madre y en su hermano Burke, de nueve años. Incluso la revista Vanity Fair publicó un reportaje contando que JonBenét había fallecido mientras sus padres practicaban con ella un juego sexual que se escapó de su control. Lo cierto es que no hay evidencias de esto ni de ninguna otra teoría. Es más, en 2008, a la vista de nuevas pruebas de ADN realizadas con restos encontrados en el cuerpo de JonBenét, la fiscalía del Condado de Boulder exoneró a la familia de cualquier participación en los hechos, atribuyéndoselos a un hombre sin identificar, y pidió perdón por si en algún momento incidieron en sospechas contra sus padres y hermano. El asesinato de JonBenét Ramsey es uno de los más famosos, de los de mayor resonancia mediática, de la historia de Estados Unidos.

Ante la cámara cada participante desarrolla su propia teoría antes de entrar en sus propios sufrimientos, en las muertes y las ausencias que han marcado sus pasos

Tanto que dos décadas después todavía remueve intereses. De ahí Casting Jon Benet, el documental de Kitty Green, que se estrenó en Sundance antes de proyectarse en la Berlinale. Lo fascinante del filme es que no entra a ilustrar el caso, sino que se fundamenta en las grabaciones de un casting en los alrededores de Boulder (Colorado), hogar de los Ramsey, para una posible película con el tema. Y a través de las conversaciones con los voluntarios, actores y aficionados, que se presentan para dar vida a la familia Ramsey, al jefe de policía y a Santa Claus (la niña falleció el día después de Navidad), entender cómo afecto el crimen a la comunidad y cómo la muerte, cualquier muerte, trastoca al ser humano. Los actores hablan de sus propias experiencias, de las ausencias emocionales que sufren en su vida, de dolor que esconde cada uno. "La idea procede de mi corto The Face of Ukraine: Casting Oksana Baiul, en la que ya usé grabaciones de casting para ilustrar el conflicto ucranio", cuenta su directora, Kitty Green. ras ganar el premio del Jurado en Sundance 2015, Green usó el mismo formato para el asesinato que había marcado su infancia, el de JonBenét Ramsey. "Fuimos muy sinceros con quienes participaron en la grabación. Y muestra de la buena sintonía, es que tras la proyección del filme en Sundance dimos una fiesta con el reparto, y muchos vinieron conduciendo desde sus casas". Tras su estreno, el filme ha sido adquirido por Netflix.

El proceso de montaje fue largo. Estuvieron 15 meses editando las 100 entrevistas que realizaron tras ver a 200 participantes, grabadas en tres viajes. ¿Conoce la familia (John Bennett y Burke, ya que Patricia falleció por un cáncer de ovarios en 2006) el proyecto? "Estoy segura de que sí, porque filmamos sin escondernos". En realidad, Casting JonBenet es fascinante porque ante la cámara cada persona desarrolla su propia teoría antes de entrar en sus propios sufrimientos, en las muertes y las ausencias que han marcado sus pasos. "El peso de sus historias, más allá del crimen contra JonBenét, han transformado la comunidad en los últimos 20 años". Y el ruido mediático que lo acompañó es resumido en una prodigiosa secuencia final, en la que la familia Ramsey se multiplica hasta el infinito en un marasmo de gritos, angustia, amor y dolor.