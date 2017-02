Los ganadores de los Grammys 2017

Álbum del año

25 de Adele

Grabación del año

Hello de Adele

Canción del año

Hello de Adele

Mejor artista nuevo

Chance The Rapper

Mejor álbum de música contemporánea

Lemonade de Beyoncé

Pop

Mejor álbum - 25 de Adele

Mejor canción (solo) - Hello de Adele

Mejor dúo - Stressed Out de Twenty One Pilots

Rap

Mejor álbum - Coloring Book de Chance The Rapper

Mejor canción - Hotline Bling de Drake

Música electrónica

Mejor álbum - Skin de Flume

Mejor canción - Don’t Let Me Down de The Chainsmokers

Rock

Mejor álbum - Tell me I’m Pretty de Cage The Elephant

Mejor canción - Blackstar de David Bowie

Country

Mejor álbum - A Sailor’s Guide to Earth de Sturgill Simpson

Mejor canción - Humble and Kind de Lori McKenna y Tim McGraw

Mejor actuación - My Church de Maren Morris

R&B

Mejor álbum - Lalah Hathaway Live de Lalah Hathaway

Mejor canción - Lake by the Ocean de Hod David & Musze y Maxwell

Jazz

Mejor álbum vocal - Take me to the Alley de Gregory Porter

Mejor álbum instrumental - Country for Old Men de John Scofield

Música alternativa

Mejor álbum - Blackstar de David Bowie

Reggae

Mejor álbum - Ziggy Marley de Ziggy Marley

Folk

Mejor álbum - Undercurrent de Sarah Jarosz

Blues contemporáneo

Mejor álbum - The Last Days of Oakland de Fantastic Negrito

Pop Latino

Mejor álbum - Un Besito Más de Jesse & Joy

Premio al mejor productor del año - Greg Kurstin