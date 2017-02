Manel Navarro representará a España en Eurovisión 2017

El cantante Manel Navarro se ha impuesto en el programa Objetivo Eurovisión a sus cinco contricantes y participará en la final del Festival con la cancion Do it for your lover el próximo 13 de mayo en Kiev (Ucrania). Navarro quedó empatado a puntos con Mirela y ha sido al final la decisión el jurado la que ha prevalecido en la elección del representate español para Eurovisión. Ante la atónita mirada del presentador de la gala, Jaime Cantizano, parte del público presente en el plató del programa ha mostrado su desconformidad con silbidos y gritos y Navarro en un momento dado ha respondido con un feo gesto, un corte de mangas que se ha quedado a la mitad. La tensión ha sido alta e incluso la perdedora del desempate, Mirela, ha tenido que pedir calma a los que defendían que tenía que haber sido ella la elegida. "Se ha pasado mal pero lo importante es que estoy aquí y que soy el ganador", ha dicho Navarro tras ser elegido.

Antes del empate, el 50% de la elección de la canción ha dependido de la decisión del jurado, compuesto por Virginia Díaz, subdirectora de Los Conciertos de Radio 3 y presentadora de Cachitos de hierro y cromo, Xavi Martínez, director y presentador del programa Lo+40, y Javier Cárdenas, director y presentador de Hora punta en La 1. Y el otro 50% de la decisión ha dependido de los votos de los espectadores. En el desempate, los tres jueces han permanecido fieles a su primera decisión, por lo que al final el ganador ha sido Manel Navarro.

- Manel Navarro. Do it for your lover

Tema pop en castellano e inglés del que Manel Navarro (20 años, Sabadell) es coautor con Antonio Rayo Rayito. Se hizo popular gracias a sus versiones de temas conocidos, tras lo que vino la grabación del primer tema de su autoría, Brand new day.

Estas fueron las otras cinco propuestas finalistas:

- LeKlein. Ouch!

Vanesa Cortés (37, Talavera de la Reina) fue la representante elegida por los votos de los usuarios de RTVE.es en el Eurocasting online, donde se impuso entre 30 seleccionados de casi 400 propuestas. LeKlein llegaba con una propuesta de pop electrónico latino en cuya composición ha participado junto a David Ascanio, Albert Neve y Abel Ramos. En 2002 fue reconocida como la Artista Revelación de Los 40 Principales.

- Paula Rojo. Lo que nunca fue

Esta cantante de 26 años de Mieres ha defendido un tema de country pop compuesto por ella junto a Álvaro Bárcena. Hace cuatro años se hizo popular gracias al programa La Voz. Ha publicado álbumes como Sólo tú, Si me voy, Miedo a querer, Crecer para ver y Érase un sueño, además de grabar con Disney.

- Mario Jefferson. Spin my head

Otro tema pop presentado en Objetivo Eurovisión, en esta ocasión mitad en inglés y mitad en castellano y compuesto por él junto a Chris Wahle y Mandy Díaz. Malagueño de 23 años, en 2008 participó en X Factor y en 2011, en Operación triunfo, tras lo que ha publicado trabajos musicales como The night I forgot your name, Cadillac o Walk that way.

- Maika Barbero. Momento crítico

Cambio de género hacia el rock de este tema compuesto por J.J. Santana y Rafael Artesero interpretado por Maika (40 años, Reus), que se dio a conocer en 2012 en La voz. Tras ello ha publicado el single En sus manos, el álbum No return y el trabajo digital New Perspective. También participó en Levántate All Stars.

- Mirela. Contigo

Pop latino para cerrar la lista de candidatos. El tema que ha interpretado Mirela (26 años, Aranjuez) está compuesto por Tony Sánchez-Ohlsson, Isaac Luke y Ander Pérez. Con 12 años de experiencia sobre los escenarios, Mirela ha sido finalista de la selección española para Eurovisión Junior y para el Festival de Eurovisión, además de trabajar en diferentes programas de televisión y musicales.