Valentino: “La Traviata no puede ir vestida con un impermeable de plástico”

El diseñador italiano Valentino ha sido este martes la gran atracción en la presentación en Valencia de su Traviata, un montaje que produce y para el que ha creado los vestidos de los personajes principales. Les Arts acoge desde el jueves un espectáculo estrenado el año pasado en Roma que cuenta con varios ingredientes extraordinarios. Al debut operístico del modisto se suma el de la cineasta Sofia Coppola como directora de escena, además de contar con Plácido Domingo en el papel de Giorgio Germont, el padre del desgraciado protagonista de la obra, posiblemente, más conocida de Verdi.

Impecablemente vestido y luciendo su bronceado eterno, Valentino, de 84 años, se ha sentado junto a su socio de siempre y coproductor del montaje, Giancarlo Giammetti, quien ha contado que le pidieron a Coppola una versión de la ópera "pegada al clásico, fiel al libreto y a la época".

"Respeto a todos los creadores, pero creo que una ópera tan grande, la más importante de Verdi, no se puede representar de cualquier manera. Hay que respetar un cierto ambiente en todo. Por ejemplo, el vestuario debe hacer bella a la cantante y no vestirla con un impermeable de plástico o un traje ridículo", ha afirmado Valentino, rememorando una producción de la Traviata que hace unos años le deprimió en Milán.

Valentino ha señalado que Valencia es la segunda ciudad donde se representa su Traviata —la siguiente está previsto que sea Buenos Aires— porque les invitaron. Y se ha declarado "emocionado" por el teatro de la ópera diseñado por Santiago Calatrava, que ha descrito como "un ejemplo excepcional de arquitectura moderna"; "es un cine, es un teatro, es único".

No conocía Valencia, ha afirmado. "Pero me sonaba como una ciudad romántica, donde la música debía ser muy importante". "Me encanta la atmósfera de España y le debo mucho", ha asegurado al recordar que fue en Barcelona, fijándose en los vestidos de las mujeres, con 18 años, donde descubrió el potencial del rojo, convertido después en su color de referencia.

El italiano, integrante del reducido grupo de diseñadores que marcó la alta costura del siglo XX, retirado la década pasada, ha asegurado que también vincula España con EL PAÍS por un artículo que este periódico publicó sobre él a finales de los años ochenta.

Valentino vistió a Jackie Kennedy, pero este martes no ha querido opinar, ni siquiera en términos de elegancia, sobre el relevo en la presidencia de Estados Unidos. "Lo siento mucho, pero no me parece adecuado que alguien que se dedica al mundo de la moda hable de política americana", se ha excusado.

Coppola, por vídeo

Coppola, que ha delegado la dirección de escena en sus ayudantes al estar acabando de rodar una película, ha intervenido en la presentación a través de un vídeo. La directora de Lost in translation y María Antonieta —el filme que decidió a Valentino a elegirla para su primera incursión en la ópera—, ha explicado que ha intentado dar "una nueva perspectiva" a la obra que Verdi escribió basándose en una novela de Alejandro Dumas hijo. Y que para ello construyó el argumento "a través de los sentimientos" de la protagonista, Violetta Valéry, a la que intentó retratar de la forma "más natural posible".

Domingo, que inició su carrera con un papel de Alfredo Germont (tenor) y ahora interpreta a su padre (barítono), ha ensalzado el trabajo de la soprano letona Marina Rebeka en el papel de Violetta. "Llevo 50 años escuchando Traviatas y es una de las más grandes, sino la mayor, que he escuchado", ha declarado el cantante. Arturo Chacón interpreta a Alfredo Germont y Ramón Tébar dirige a la Orquesta de la Comunidad Valenciana.

Al estreno en Valencia está previsto que acuda la Reina Sofía, que da nombre al teatro de la ópera valenciano.