Muere en París el pensador Tzvetan Todorov a los 77 años

El pensador Tzvetan Todorov (Sofía, 1939), considerado uno de los grandes intelectuales franceses contemporáneos, ha muerto este martes en París a los 77 años. Educado en la Bulgaria comunista, vivía en Francia desde 1963. Lingüista, filósofo, historiador, crítico y teórico literario, el autor de ensayos como La experiencia totalitaria fue premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2008.

Aunque Bulgaria no era una dictadura tan terrible como la de la URSS, lo que pasó en la Alemania nazi y en la Rusia de Stalin provocó en este pensador francobúlgaro reflexiones que plasmó en Insumisos (Galaxia Gutenberg), su último ensayo, sobre el que habló con EL PAÍS en una entrevista el año pasado: “Hay formas de mantener la dignidad moral en circunstancias extremas”, dijo en aquella ocasión, en la que repasó ochos perfiles de personajes que, como recoge en su obra, se opusieron a las barbaries del siglo XX; como Alexander Solzhenitsyn, contra los soviéticos, o la francesa Germaine Tillion contra la Alemania nazi. "Los nazis y los gobernantes de la Rusia comunista no eran lo mismo; tenían muchas diferencias. Pero les unía el odio al otro, al que no les obedecía", aseguró entonces.

El filósofo también señaló, en obras como La experiencia totalitaria (2010) o El miedo a los bárbaros (2008), las que consideraba tendencias totalitarias en democracias contemporáneas: la xenofobia, la falta de pluralismo y la expulsión de los inmigrantes. "Este miedo a los inmigrantes, al otro, a los bárbaros, será nuestro gran primer conflicto en el siglo XXI", contó en entrevista a EL PAÍS en 2010, años antes de la crisis de refugiados que hoy alimenta en la Unión Europea el auge de fuerzas eurófobas de extrema derecha.

Considerado uno de los mayores intelectuales de nuestro tiempo, Todorov ha impartido clases en la École Practique des Hautes Études y en la Universidad de Yale, y sus lecciones magistrales se han escuchado también en las Universidades de Nueva York, Columbia, Harvard y California.

Desde 1987 dirigía el Centro de Investigaciones sobre las Artes y el Lenguaje del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, por sus siglas en francés), tal y como recoge la editorial del autor en España, Galaxia Gutenberg. Entre otros reconocimientos, ha sido distinguido con la medalla de la Orden de las Artes y de las Letras en Francia y el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2008.

Durante su carrera, ha publicado diversos trabajos, entre los que figuran Mijail Bajtín: el principio dialógico (1981), Las morales de la historia (1991), Elogio del individuo. Ensayo sobre la pintura flamenca (2006) y El espíritu de la Ilustración (2008). Todorov también ha dedicado una faceta importante de su obra al estudio de la pintura y a como ésta refleja los cambios en el pensamiento y en los valores de las sociedades europeas y participa en ellos. Entre sus obras, también dedicó espacio al estudio del pintor español Francisco de Goya.