Los Goya invitan a Rajoy al cine

Hace unos días, el PP recibió un regalo. El cineasta Daniel Sánchez Arévalo se acercó a la sede del partido del Gobierno, en la madrileña calle Génova, con tres DVD bajo el brazo: Tarde para la ira, El hombre de las mil caras y Azuloscurocasinegro. Intentaba así arreglar las lagunas que admitió recientemente el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, en una entrevista en la emisora Onda Cero: “No he podido ver las películas de los Goya. Para mi desgracia no voy al cine, leo novelas”.

“No lo hice en tono agresivo, sino como un acto de amor”, ha asegurado Sánchez Arévalo en la alfombra roja de la gala del cine español. Pero la frase de Rajoy colmó un poco más el vaso ya lleno de frustración de un sector que se siente ninguneado desde hace años por el Gobierno del PP. Y así lo dejaron claro los protagonistas de los Goya.

“Me parece deprimente. Además, ver cine y leer novelas no son actividades incompatibles. Y también me parece deprimente que luego se apunte medallas y presuma de la marca España cuando nuestros filmes ganas premios internacionales”, defendió la actriz Bárbara Lennie, nominada por María (y los demás). Roberto Álamo, que opta al premio al mejor actor protagonista por Que Dios nos perdone, expresó sensaciones parecidas, aunque subió el tono: “Es de coña, debe de ser una broma de mal gusto. Que lo diga Pepito Pérez por la calle, vale, ¡pero no el presidente del Gobierno!”.

“No quiero hacer sangre. No es difícil ver películas. En realidad, es mucho más sangrante la excepción que está haciendo el Gobierno con el cine. Es insensato intentar desmantelar a un sector así, que además es marca España”, explicaba Alejandro Amenábar. Lo cierto es que casi todos los directores e intérpretes que desfilaron por la alfombra roja lamentaron no solo lo que dijo Rajoy, sino también cómo lo dijo. “Como si ver cine fuera algo prejudicial. Le pido que rectifique públicamente. Y que vaya a ver Que Dios nos perdone y cuente si le ha parecido buena o mala”, continuaba Álamo. “¿Este sector es más de izquierdas? Sí. ¿El Gobierno es de derechas? Sí. ¿No vamos a hacernos cambiar de idea mutuamente? Cierto. Pero deberíamos llevarnos bien. Tampoco hace falta, por otro lado, que a veces en los discursos de los Goya se critique al Gobierno porque sí, casi más por quedar bien con la familia”, explicaba Eduard Fernández, que optaba al premio por El hombre de las mil caras.

Tanto Pedro Almodóvar como el británico Ken Loach, nominado al mejor filme europeo por Yo, Daniel Blake, destacaban otro aspecto: “Es triste que presuma de su ignorancia”. Al lado de Loach, su habitual guionista, Paul Laverty, encontraba un parecido con su propio Gobierno. Damien Green, secretario de Estado para Pensiones y Trabajo del Ejecutivo de la primera ministro Theresa May, atacó en el Parlamento británico a Yo, Daniel Blake. Sin haberla visto. “Dijo que sí disfrutó de muchos thrillers. Pero nos consta que solo fue uno. Supongo que lo habrá visto una y otra vez”, sonreía Laverty. Y proponía una alianza cultural entre los conservadores británicos y el PP.

Otros dos políticos presentes en la alfombra roja se mostraron un poco más preparados que Rajoy: Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha visto Tarde para la ira (eso sí, hace unos días, a saber si a raíz de la entrevista del presidente del Gobierno). Y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, celebró la película de Raúl Arévalo, y El hombre de las mil caras. Arévalo, por cierto, fue de los pocos en desmarcarse: “Me aburre profundamente el tema de Rajoy y el cine. Ha sido una torpeza que lo dijera, podría habérselo callado”.

“Es alucinante, pero también lo es que este Gobierno no se pronuncie sobre el desastre total que se está produciendo en EE UU, mientras las políticas de la Casa Blanca están dejando morir a niños y refugiados”, aseveraba Penélope Cruz, candidata al Goya por La reina de España. Uno tras otro, los candidatos subrayaron la importancia del cine en la educación, de que los niños se acostumbren a disfrutarlo desde pequeños. Y de paso recomendaban a Rajoy ir a las salas con las argumentaciones más variadas: “Hace soñar”, “Es una ventana hacia el mundo”, "Es un sector productivo clave”, “Forma parte de la marca España”. Almodóvar y Carmen Machi coincidieron en que hasta le vendría bien para su trabajo: “Ya que Rajoy no puede pisar la calle, por favor, que al menos vea el cine español, porque así puede descubrir la realidad del país que gobierna”. Por lo pronto, ya le esperan tres DVD.