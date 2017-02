La Gala de los Premios Goya, en directo

EL PAÍS

El falso glamour de los Goya. La precaria realidad de quienes desfilan por la alfombra roja, en Tentaciones. "La fiesta del cine español es como una cena de empresa de gente que ya no trabaja allí: el 50% de los actores que han trabajado este año no supera unos ingresos anuales de 3.000 euros, y el 29% no llega a los 600 euros (al año)", por David Navarro