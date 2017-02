El retratista del lado oscuro de EE UU reina en BCNegra

El hijo pequeño de una familia numerosa del barrio obrero de Dorchester, Boston, ha reinado este jueves en Barcelona. Como si no fuera con él, con esa campechanía irlandesa, una ligera sonrisa casi permanente y una mirada cargada de modestia, Denis Lehane (1965) ha recibido el premio Pepe Carvalho que concede BCNegra. Gran retratista de la violencia y el lado oscuro que late con fuerza en su sociedad, el creador de la pareja de detectives Kenzie y Gennaro ha asegurado que le parece surrealista estar aquí y que alguien le dé dinero por hacerlo. "Mi padre tenía un trabajo de verdad. A mí me pagan por escribir cosas que tengo en la cabeza, me envían en avión a Barcelona y me dan de comer de maravilla y todavía alguien lo llama trabajo. No lo es".

Justo el día en que el gestor del puerto de Barcelona era detenido por presunta corrupción, el escritor que lleva más de 15 años levantando una exhaustiva radiografía sobre la mafia y las corruptelas en los EE UU de los años veinte, treinta y cuarenta del pasado siglo recibía el premio en el Salon de Cent del Ayuntamiento de la ciudad. Con Ese mundo desaparecido, publicado en España por Salamandra, el escritor de Mystic River o Desaparecida una noche completa una visión panorámica del auge y caída de cierta forma de vida, de cierta forma de crimen organizado. No está nada mal para alguien que asegura que se puso a escribir porque "no era realmente bueno haciendo nada más".

Trump se cuela en cada rendija de la vida cotidiana y en su breve discurso de aceptación Lehane ha hablado de la situación de su país. "Me han hecho más preguntas políticas en tres días que en el resto de mi vida. Y no sé lo que va a pasar, pero quiero creer en lo más profundo de mi corazón que superaremos esta oscuridad". También ha tenido palabras de agradecimiento para la ciudad: "Esta sociedad que cuida tanto de su cultura y que tiene ya una historia tan fascinante pervivirá tanto como su arte", ha asegurado.

El premio, inaugurado por Francisco González Ledesma en 2006, lo han recibido Michael Connelly, Ian Rankin, Alicia Giménez- Barlett, Petros Markaris o Donna Leon, entre otros. En su despedida como comisario de BCNegra, Paco Camarasa ha afirmado que el poder de Lehane, el de Vázquez Montalbán, el de los narradores de verdad, pervivirá y ha invitado al autor estadounidense a dejarse llevar por Barcelona de la mano de Carvalho.

Boston para siempre

"Estar aquí para mí es surrealista. La primera vez que vine a España en 1992 me echaron del hostal en el que estaba y pasé la noche siguiente en una sala de cine X. Así que esto es bastante espectacular", comentaba entre risas por la mañana.

Creador polifacético, responsable de algunos de los mejores capítulos de The Wire, Lehane prepara ahora la adaptación a la televisión de Mr Mercedes, de Stephen King y lo tiene claro: "Los escritores hemos tomado la televisión. No necesito ir al rodaje, solo estar en mi casa de Los Ángeles escribiendo. La televisión es el medio perfecto para contar las historias de hoy", ha comentado a un grupo de periodistas.

Obligado por las circunstancias, Lehane tiene su residencia en Los Ángeles, pero su corazón sigue en Boston. "Bastante tengo con vivir allí, dejen que al menos sitúe mis novelas en mi ciudad", aseguraba con esa sonrisa ladeada, perspicaz, cuando se le preguntaba por sus próximos libros.

Ha recreado un universo mafioso en torno a Florida y Cuba, sus thrillers han recorrido todo el planeta, sus historias sobre la droga y la violencia en Baltimore son ya universales, pero él será siempre un chico de Dorchester.