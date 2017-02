Estrenos y regresos de series en febrero

- Homeland (estreno versión dual de la sexta temporada)

Fox emite desde el 1 de febrero la versión dual (en versión original subtitulada está desde el pasado 18 de enero) de la sexta temporada de la serie protagonizada por Claire Danes.

Tráiler de la sexta temporada de 'Homeland'.

- Bones (última y duodécima temporada )

Fox estrena la duodécima temporada de Bones el miércoles 1 de febrero a las 22.20. Los creadores de la serie han asegurado que esta temporada final cerrará las aventuras del formidable dúo formado por los detectives Brennan (Emily Deschanel) y Boot (David Boreanaz) permitiendo que los fans se despidan de estos personajes inolvidables. Han prometido que durante los últimos episodios, habrá alguna muerte, una boda, asesinos en serie épicos y un “episodio secreto”.

- This is Us (estreno)

El jueves 2 de febrero llega a Fox Life (a las 22.10) This is Us, serie que sigue la historia de varios personajes, interpretados por Mandy Moore, Sterling K. Brown o Milo Ventimiglia, entre otros, y cómo se cruzan sus vidas. La serie, que fue candidata a tres premios en los pasados Globos de Oro, está creada por los directores de la película Crazy, Stupid, Love.

- Halfworlds (segunda temporada)

El 2 de febrero HBO estrena la segunda entrega de esta serie original de su división asiática (Indonesia y Tailandia) en la que se cuenta la vida de una sociedad subterránea llena de demonios del folclore asiático.

Tráiler de 'Halfworlds'.

- Santa Clarita Diet (estreno)

La gran apuesta de Netflix para este mes es el estreno el 3 de febrero de Santa Clarita Diet, una comedia protagonizada por Drew Barrymore y Timothy Olyphant que mezcla temas tan dispares como la familia y el canibalismo. Como siempre, la plataforma estrena todos los capítulos (diez en esta ocasión) a la vez.

Tráiler de 'Santa Clarita Diet'.

- La extraña pareja (tercera temporada)

Movistar Series estrena el sábado 4 de febrero (21.30 y completa en VOD) la tercera temporada de esta sitcom protagonizada por Matthew Perry (Friends) y Thomas Lennon. Creada por el mismo Matthew Perry, está basada en la mítica ficción de los años 70, todo un clásico de la televisión.

- 24: Legacy (estreno)

El 9 de febrero (22.20) se estrena, con doble episodio, la secuela de la serie 24 que en su día protagonizó Kiefer Shuterland. Legacy es una nueva carrera a contrarreloj cargada de adrenalina que sigue al héroe militar Eric Carter trabajando con la CTU para detener un ataque terrorista potencialmente devastador en el suelo estadounidense.

Tráiler de '24: Legacy'.

- The Man in High Castle (segunda temporada)

Es uno de los estrenos potentes de Amazon en España. Desde el 10 de febrero se podrá ver completa la segunda entrega de la serie basada en la novela de Phillip K. Dick que cuenta cómo sería el mundo si Alemania y Japón hubiesen ganado la II Guerra Mundial y hubiesen ocupado Estados Unidos.

- The Walking Dead (segunda parte de la séptima temporada).

Fox estrena el tramo final -ocho episodios- de la séptima temporada- en la que queda por ver cómo reaccionarán Rick y compañía a la presión del villano Negan.Como es habitual, la cadena ofrece la versión original subtitulada en las madrugadas del domingo al lunes a las 03.30 horas, media hora después de su emisión en EE UU, y la versión dual a las 22.20 horas. La vuelta es el 13 de febrero.

'The Walking Dead' 7.

- Girls (sexta y última temporada)

HBO España y Movistar Series estrenan a la vez y en simultáneo con EE UU la sexta y última temporada de la serie de Lena Dunham. Será en la madrugada del 12 al 13 de febrero a partir de las 04.00 en ambos servicios. En Movistar llegará en dual el miércoles 22. Despedimos así al complejo mundo de Hannah, Marnie, Shoshanna y Jessa y veremos su última oportunidad de que las cosas les salgan bien (o no).

Tráiler de 'Girls'.

- Legión (estreno)

El 13 de febrero llega el esperado estreno de Legión a Fox (23.05), serie basada en el personaje de la factoría de cómics Marvel y relacionado con el universo de los X-Men. La ficción está creada por Noah Hawley, creador de Fargo

Tráiler de 'Legión'.

- White Nights (estreno)

Una heredera de corazón frío, un hombre de su pasado y un nuevo fichaje en su compañía son el trío protagonista de este drama coreano que llega a la plataforma el 14 de febrero.

- Fortitude (segunda temporada)

Desde que el crimen llegase a Fortitude, algo insólito en la historia de la pequeña población, nada ha vuelto a ser lo mismo en una de las localidades hasta entonces más tranquilas y seguras del mundo. La nueva temporada, que estrena Movistar Series Xtra el 15 de febrero (22.35) sigue la historia donde terminó la primera e indaga en las consecuencias de un nuevo crimen, mientras la naturaleza no se detiene ante nada, cada vez más impredecible, mortal y peligrosa.

- Scandal (versión dual de la sexta temporada)

Aunque Fox Life ya la emite en versión original subtitulada, a partir del 15 de febrero se podrá ver también la versión en dual.

- Anatomía de Grey (final de la decimotercera temporada)

Fox Life retoma la segunda mitada de la temporada 13 con los últimos capítulos a partir del miércoles 15 de febrero.

- Big Litte Lies (estreno)

Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley y Reese Whiterspoon protagonizan esta comedia escrita por David E. Kelley (Ally McBeal) que se centra en unas madres de vida a primera vista perfecta que planean un asesinato. Será en HBO España a partir del 20 de febrero.

Tráiler de 'Big Little Lies'.

- Billions (segunda temporada)

Segunda temporada de la serie protagonizada por Damien Lewis (Homeland) y Paul Giamatti (John Adams) sobre la política del poder, la doble cara del ansiado sueño americano y la despiadada lucha entre dos hombres poderosos, inteligentes y con problemas de ego en pleno Wall Street. Estreno en versión original subtitulada el 20 de febrero a las 23.30 en Movistar Series y en dual el 28 de febrero a las 22.30.

- Ransom (estreno)

El martes 21 de febrero (22.10) AMC estrena la primera temporada de Ransom, producida por Frank Spotnitz (Expediente X, The Man in the High Castle). La serie está inspirada en las experiencias reales del mejor negociador del mundo, Laurent Combalbert, quien, con su compañero Marwan Mery, ayuda a corporaciones internacionales y agencias gubernamentales con complejas negociaciones y resoluciones de conflictos.

- Cómo defender a un asesino (tercera temporada)

La tercera entrega de la serie protagonizada por Viola Davis, Jack Falahee y Alfred Enoch llega a AXN el miércoles 22 de febrero (23.10). En la nueva temporada, con el asesinato de Wallace Mahoney sin resolver y sin conocer el paradero de Frank, los cinco de Keating intentan avanzar con sus vidas y enfrentarse al segundo año de carrera. Puedes ver los dos primeros minutos de la nueva temporada en el siguiente vídeo:

Los dos primeros minutos de la tercera temporada de 'Cómo defender a un asesino'.

- Oficina de infiltrados (estreno)

Considerada por la prensa francesa como una de las mejors series de la historia de la televisión de aquel país, Oficina de infiltrados (Le bureau des légendes) se estrena el 27 de febrero a las 22.35 en Movistar Series Xtra con doble episodio semanal (se puede ver completa desde el estreno bajo demanda). Con tramas muy pegadas a la actualidad geopolítica el resultado es un equilibrio entre thriller de espías y drama de personajes.

- Training Day (estreno)

28 de febrero (22.30).

- Cardinal (estreno)

Calle 13 estrena el 28 de febrero (22.50) el thriller Cardinal, una miniserie de 6 episodios protagonizada por Billy Campbell (Los 4400) y Karine Vanasse (Revenge). La serie está basada en las novelas de Giles Blunt y se basa en las desconfianzas y recelos entre dos investigadores (Billy Campbell y Karine Vanasse) que tratan de esclarecer el asesinato de una adolescente.

- When we rise (estreno)

El 28 de febrero HBO estrena esta miniserie de la cadena ABC de ocho capítulos protagonizada por Mary-Louise Parker y Guy Pearce que cuenta el inicio del movimiento por los derechos gays.