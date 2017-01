Colita concluye su historia de amor con el flamenco

"Para mí esta es la mejor exposición que he hecho en mi vida y por eso he decidido que mi historia con el flamenco se va a acabar aquí porque es el colofón perfecto". Así de claro lo tiene Isabel Steva (Barcelona, 1940) tras inaugurar hoy jueves en la Alhambra Colita. Flamenco. El viaje sin fin, una muestra que reúne 79 fotografías en blanco y negro realizadas entre 1962 y 2000. La más completa que ha realizado la artista sobre un género al que ha vuelto intermitentemente a su carrera. Una historia que comenzó en 1962 cuando la joven fotógrafa y periodista comenzó a retratar a los gitanos de los arrabales de Barcelona, en los barrios de Somorrostro y Montjuic; aunque el verdadero flechazo se produjo un año más tarde durante el rodaje de Los Tarantos, de Francesc Rovira i Beleta.

"Ver bailar a Carmen Amaya y a Antonio Gades en el rodaje de aquella película fue decisivo en mi carrera. El flamenco me deslumbró y, especialmente, la pareja que formó después Gades y Cristina Hoyos. Para mí Cristina es la mejor bailaora del siglo XX, sus brazos son incomparables", recuerda Colita durante el montaje de la exposición, que podrá verse en Granada, en la capilla del Palacio de Carlos V, hasta el 6 de mayo. Su autora insiste en que la muestra, organizada por el Patronato de la Alhambra y del Generalife, que espera que se presente en otras sedes dentro y fuera de España queda cerrada con las instantáneas de artistas como Martirio, Miguel Poveda, Estrella Morente o Mayte Martín.

"Entre otras cosas porque estoy jubilada y eso quiere decir que ya no acepto clientes, pero sigo haciendo lo que me da la gana, como siempre. Ahora lo que hago es: 'Mira lo que veo cuando salgo de paseo'. Voy con mi camarita en el bolsillo y, sobre la marcha, hago lo que me apetece", explica la artista, quien recibió el Premio Nacional de Fotografía en 2014 y lo rechazó por la "inexistente" política cultural del Gobierno.

José Menese, en Barcelona en 1968. colita

Aunque está llena de grandes artistas, la exposición no va sobre nombres sino sobre momentos íntimos del flamenco y sus paisajes. Especialmente aquellos que Colita captó con su cámara durante un viaje que realizó por Andalucía con su Seiscientos y en el que los flamencos le abrieron las puertas de sus casas. Son artistas que ya forman parte de la historia del flamenco como Manolo Caracol, Antonio Mairena, Lola Flores, Chocolate, Fernanda y Bernarda de Utrera, Tía Anica la Piriñaca o José Menese. La comisaria de la muestra, Concha Gómez, ha seleccionado las instantáneas entre las 400 que Colita ha realizado durante casi cinco décadas y ha destacado seis que se exhiben en copias de gran formato (130 x 180 centímetros) y en las que aparecen el guitarrista y compositor Paco de Lucía, el cantaor Antonio Mairena, las bailaora Carmen Amaya, Regla Ortega, y Gades junto a Cristiana Hoyos; además de una hermosa playa de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Ahora, la artista que se encargó de fijar la imagen de la gauche divine de Barcelona en la década de los sesenta, está volcada en la investigación de las fotógrafas pioneras del siglo XIX (trabajo que publica en la web La Lamentable) y en su biblioteca, que incluye unos 700 libros de fotografías realizadas por mujeres. "En Barcelona ya no queda nadie divino ni tampoco gauche. Eso fue un castillo de fuegos artificiales, como una broma entre amigos, y lo divino se queda en mi recuerdo. La sociedad actual es hortera y malvada. Estoy tan escandalizada por lo de Bimba [los ataques en Internet a la familia Bosé tras la muerte de la modelo y cantante] y tengo tan mal cuerpo que cogería a esos tipos por los huevos... Que la gente diga esas barbaridades con tanto odio me hace pensar que estoy rodeada de salvajes", concluye Colita, tan clara y sincera como siempre ha sido.