El arte de la evasión

No es habitual que un juez anuncie su dictamen reconociendo que este “se opone al sentido común” y que es susceptible “de ser incomprendido por el pueblo”. Sucedió el jueves pasado en el Palacio de Justicia de París, en el esperado desenlace del caso que enfrenta, desde hace 15 años, al Estado francés con la familia Wildenstein, legendario clan de marchantes imputados en un caso de fraude y evasión fiscal particularmente enrevesado. Tras leer 95 páginas de sentencia a lo largo de una hora, el juez Olivier Géron sostuvo que, pese a su “clara intención” de camuflar parte de la fortuna familiar, las lagunas de la investigación y la débil legislación vigente no permitían incriminar a ninguno. “Un tribunal no puede concluir que ha habido impostura frente a la ausencia de pruebas directas”, afirmó Géron, mientras sostenía que la justicia debía ser la misma “para los poderosos y los miserables”.

Su historia es digna de una película, igual que este inesperado giro final. Tras la muerte del patriarca de la familia, Daniel Wildenstein, en 2001, sus hijos Guy y Alec declararon que su herencia se elevaba a 41 millones de euros, por los que tuvieron que liquidar 17,7 millones en concepto de tasas. Recurrieron entonces a la dación en pago, permitida por la legislación francesa, y donaron un conjunto de bajorrelieves que fueron diseñados, en el siglo XVIII, para María Antonieta. Más tarde, la fiscalía descubrió que esa herencia se elevaba a unos 600 millones de euros y que habían ocultado buena parte de ella en sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. Los herederos han asegurado que esos movimientos fueron conducidos por su padre pocos meses antes de su muerte y se desentendieron del asunto. "Mi padre nunca hablaba de sus negocios", dijo Guy durante el juicio, celebrado el pasado otoño. "Era un hombre de pocas palabras".

La única ley que permite combatir este tipo de casos -apodada "ley Wildenstein"- fue aprobada en 2011 y no es retroactiva, mientras que los hechos juzgados transcurrieron entre 2001 y 2008. La fiscalía, que tildó este dosier como "el más largo y sofisticado caso de fraude fiscal" de las últimas décadas, había exigido 4 años de cárcel y 250 euros de multa para Guy Wildenstein, de 71 años. Su hermano Alec falleció en 2008. El resto de imputados también quedaron absueltos: su sobrino, su cuñada, dos abogados y un notario, además de dos sociedades financieras.

Los Wildenstein son una dinastía de marchantes judíos que iniciaron sus actividades cuatro generaciones atrás. El primero fue Nathan Wildenstein, modisto nacido en Alsacia e instalado en París cuando esta pasó a manos de Prusia, que fundó una galería en la capital francesa en 1905, a través de la que amasó una pequeña fortuna y una primera colección de obras de arte. La legó a su hijo Georges, que se convertiría en mecenas de Picasso, Dalí o Max Ernst. Y este, a su vez, a su hijo Daniel, que logró ampliar la colección familiar con obras de Renoir, Monet y otros pintores impresionistas. Al frente del Instituto Wildenstein, Daniel también desarrollaría distintos catálogos razonados de referencia sobre ese periodo.

No es la primera vez que la polémica salpica a este clan. Durante los noventa, un libro del periodista portorriqueño Héctor Feliciano los acusó de haber expoliado obras durante la Segunda Guerra Mundial, aliándose con un influyente marchante filonazi, Karl Haberstock, que formó parte del comité del "arte degenerado" puesto en marcha tras la llegada de Hitler al poder. Los Wildenstein siempre han desmentido esta acusación. Entre las propiedades de la familia figuran jets privados, caballos de carreras o un terreno de 30.000 hectáreas en Kenia, donde se rodaron partes de Memorias de África. También una colección formada por un mínimo de 2.500 obras de arte, cuantificada en unos 1.000 millones de euros y conservada en las Bahamas a partir de 1998. Desde entonces, casi 700 de esas obras habrían sido vendidas, generando beneficios de más de 200 millones de euros.

Los entresijos económicos de la familia quedaron al descubierto durante la década pasada, cuando la viuda de Daniel Wildenstein denunció la extorsión a la que la habían sometido sus hijos. Sylvia Roth Wildenstein, quien fuera su esposa durante 23 años, asegura que Guy y Alec la obligaron a renunciar a su herencia haciéndole creer que su marido había muerto en la ruina. A cambio, le propusieron un apartamento y de una compensación de 400.000 euros anuales. La justicia francesa determinó en 2005 que sus hijastros debían pagarle 20 millones de euros como adelanto de una fortuna que, según The New York Times, podía alcanzar los 4.000 millones de euros. Fallecida de cáncer de ovarios en 2010, Sylvia dejó en su testamento la instrucción de seguir luchando hasta obtener una reparación total.

Este final insospechado podría tener una última prórroga. De entrada, porque la acusación ha anunciado que recurrirá la sentencia. Y, en segundo lugar, porque Guy Wildenstein todavía tiene un caso pendiente con la justicia francesa. Este conocido amigo del expresidente Nicolas Sarkozy -y patrono de la UMP, el antiguo partido conservador refundado en 2015 con el nombre de Los Republicanos- deberá dar explicaciones sobre los 500 cuadros que fueron encontrados en 2011 en el Instituto Wildenstein. Muchos de ellos aparecían en listas de obras expoliadas a judíos por los nazis o extraviadas durante la resolución de distintas herencias familiares.