Los Globos de Oro 2017, en directo

Eneko Ruiz Jiménez

This is us, nominado a mejor drama,es uno de los fenómenos del año en la televisión estadounidense. En España este drama familiar con giro en el primer episodio (y también uno menor en el segundo) llegará por Fox. Ojo, que tiene papeletas de quitarle a The Crown su corona https://twitter.com/goldenglobes/status/818234869004136449