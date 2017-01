Globos de Oro 2017: Las series que ganarán y las que deberían ganar

En la madrugada del domingo 8 al lunes 9 de enero (horario de España), la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood entregará sus premios, los Globos de Oro, que reconocen lo mejor del cine y la televisión del año anterior. La gala, celebrada en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles mientras que los candidatos asisten a una cena, tendrá como conductor este año al presentador y humorista Jimmy Fallon. En España, la alfombra roja y la gala se podrán seguir en televisión en Movistar + desde las 0.45 (la ceremonia en sí arranca a las 2.00 de la madrugada). En EL PAÍS comentaremos en directo los premios y analizaremos los ganadores.

En televisión ya hicimos nuestro análisis de unas candidaturas en las que destaca la cadena HBO, aunque no han dejado a un favorito claro de cara a la noche. El año pasado, los Globos de Oro premiaron a Mr. Robot como mejor drama y a Mozart in the Jungle como mejor comedia. Para esta edición vuelve a ser complicado hacer apuestas porque podría pasar cualquier cosa en unos premios dados a las sorpresas. Pero vamos a intentarlo. ¿Quién ganará y quién nos gustaría que ganara? Eneko Ruiz Jiménez, Álvaro P. Ruiz de Elvira y Natalia Marcos hacen la quiniela de Quinta Temporada y os invitan a hacer vuestras apuestas en los comentarios.

Mejor serie dramática

The Crown, Netflix

Game of Thrones, HBO

Stranger Things, Netflix

This Is Us, NBC

Westworld, HBO

(Ganadora del año pasado: Mr. Robot)

Ganará: Por unanimidad, The Crown. A los estadounidenses y a la prensa extranjera en Hollywood les encanta la cosa británica, solo hay que ver el fenómeno que fue Downton Abbey y la cantidad de nominaciones y premios que recibió. Aunque cuidado con Stranger Things si quieren ir a por la audiencia y con This is Us, que suena fuerte en las quinielas.

Nos gustaría que ganara: The Crown o Westworld. Esta segunda sería una apuesta más valiente y certificaría que con series de ciencia ficción o fantasía también se puede llegar lejos tras los triunfos de años recientes en diversos premios de Juego de tronos.

Mejor actriz dramática

Caitriona Balfe, Outlander

Claire Foy, The Crown

Keri Russell, The Americans

Winona Ryder, Stranger Things

Evan Rachel Wood, Westworld

(Ganadora del año pasado: Taraji P. Henson por Empire)

Ganará: División de opiniones. La lógica dice que si gana The Crown como mejor drama, este premio debería de ser para Claire Foy. Por otra parte, premiar a iconos recuperados de otras épocas como Winona Ryder es muy de estos premios. Y premiar a la serie recién llegada también es muy de los Globos, así que Evan Rachel Wood tiene sus posibilidades.

Nos gustaría que ganara: Keri Russell, la fría Elizabeth que interpreta ha evolucionado mucho en estas temporadas. Pero también estamos por Claire Foy y su interpretación de la reina Isabel II, un papel muy complicado al ser un personaje tan conocido.



Mejor actor dramático

Rami Malek, Mr. Robot

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Matthew Rhys, The Americans

Liev Schreiber, Ray Donovan

Billy Bob Thornton, Goliath

(Ganador del año pasado: Jon Hamm por Mad Men)

Ganará: A los Globos les gusta variar, así que podemos descartar a Rami Malek. Y como son muy de premiar novedades o a alguien que nadie espera pero que tiene caché, apostamos por Billy Bob Thornton.

Nos gustaría que ganara: Liev Schreiber y su papelón en Ray Donovan o Matthew Rhys y la no siempre bien reconocida The Americans, que, injustamente, no está en la categoría de mejor drama.

Mejor serie comedia

Atlanta

Black-ish

Mozart in the Jungle

Transparent

Veep

(Ganadora del año pasado: Mozart in the Jungle)

Ganará: ¿Quién se iba a imaginar el año pasado que iba a ganar Mozart in the Jungle? Pues esta vez, igual. Las apuestas deberían ir por el menos esperado. Nos quedamos con Atlanta por eso de ser la novedad y uno de los fenómenos del momento.

Nos gustaría que ganara: Veep o Transparent. La primera porque es comedia, comedia de verdad, y porque ¡no tiene ningún Globo de Oro! pese a la acumulación de Emmys.Y la segunda porque la tercera temporada ha sido maravillosa, emocionante, dolorosa... Pero no es comedia.

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson, Black-ish

Gael Garcia Bernal, Mozart in the Jungle

Donald Glover, Atlanta

Nick Nolte, Graves

Jeffrey Tambor, Transparent

(Ganador del año pasado: Gael García Bernal por Mozart in the Jungle)

Ganará: Donald Glover (el futuro Lando Calrissian de Star Wars) se lo arrebatará a Jeffrey Tambor este año, como Gael hizo el pasado. Y por lo mismo de siempre, porque es una de las grandes novedades.

Nos gustaría que ganara: Sí, estamos cansados de ver a Jeffrey Tambor, pero su interpretación sigue siendo lo más complejo que hay en televisión. Aunque no sea comedia. Y en el fondo del corazón, de nuevo Gael y su maestro Rodrigo.

Mejor actriz de comedia

Rachel Bloom, Crazy Ex-Girlfriend

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Sarah Jessica Parker, Divorce

Issa Rae, Insecure

Gina Rodriguez, Jane the Virgin

Tracee Ellis Ross, Black-ish

(Ganadora del año pasado: Rachel Bloom por Crazy Ex-Girlfriend)

Ganará: Sarah Jessica Parker. Ya ganó cuatro Globos de Oro por Sexo en Nueva York, así que está demostrado que gusta a los votantes. Y en Divorce, además, demuestra que sabe actuar. Y es Sarah Jessica, que también pesa mucho. Puede ser el año de Tracee Ellis Ross también.

Nos gustaría que ganara: Selina Meyer no tiene ningún Globo de Oro, y eso también me parece imperdonable. Ya va tocando premiar a Julia Louis-Dreyfus por Veep.



Mejor miniserie o película para televisión

American Crime

The Dresser

El infiltrado (The Night Manager)

The Night Of

American Crime Story:The People vs. OJ Simpson

(Ganadora del año pasado: Wolf Hall)

Ganará: The People vs. OJ Simpson. Sin duda, este año no hay quien le tosa. En todo caso, The Night of.

Nos gustaría que ganara: No hay discusión The People vs. OJ es de lo mejor del año y tiene que acabar la temporada de premios celebrando. También hay un voto para American Crime, cuya segunda temporada es sobrecogedora y hace reflexionar mucho. Y por aquello de que el compositor Víctor Reyes nos cae bien, si gana The Night Manager al menos nos alegraremos por él y por su estupenda banda sonora para la serie.



'American Crime Story:The People vs. OJ Simpson'.

Mejor actor en una miniserie o película de televisión

Riz Ahmed, The Night Of

Bryan Cranston, All the Way

John Turturro, The Night Of

Tom Hiddleston, El infiltrado



Courtney B. Vance, American Crime Story: People v. O.J. Simpson

(Ganador del año pasado: Oscar Isaac por Show Me a Hero)

Ganará: Courtney B. Vance. Todos los actores de American Crime Story están geniales, pero quizá sobresale Courtney B. Vance al introducir muy bien algunos de los temas centrales de la historia. Pero ojo con Riz Ahmed, uno de los actores de moda en los últimos meses: The Night of, The OA, Star Wars: Rogue One...

Nos gustaría que ganara: Courtney B. Vance, por lo mismo que hemos dicho arriba. Y nos gustaría también Turturro. Un Globo para él y otro para sus pies en The Night Of.



Mejor actriz en miniserie o película de televisión

Felicity Huffman, American Crime

Riley Keough, The Girlfriend Experience

Sarah Paulson, People v. O.J. Simpson

Charlotte Rampling, London Spy

Kerry Washington, Confirmation

(Ganadora del año pasado: Lady Gaga por American Horror Story: Hotel)

Ganará: ¿Qué más decir de Sarah Paulson? Marcia Clark es el alma de la serie y se lo merece todo con un papel nada fácil que soluciona de una forma sobresaliente.

Nos gustaría que ganara: Sarah Paulson, y punto. Otra gran secundaria de televisión que por fin ha está logrando mayor reconocimiento.



Mejor actor de reparto

Sterling K. Brown, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Hugh Laurie, El infiltrado



John Lithgow, The Crown

Christian Slater, Mr. Robot

John Travolta, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

(Ganador del año pasado: Christian Slater por Mr. Robot)

Ganará: John Lithgow es estadounidense y, sin embargo, ha hecho uno de los Churchill más personales y destrozados de la historia (y mira que hay versiones) en una época en la que no estamos acostumbrados a verlo. Los dos capítulos dedicados al primer ministro son lo mejor de la temporada de The Crown. Un premio que le valdría como reconocimiento a su carrera.

Nos gustaría que ganara: Esta categoría siempre es un poco locura y todas son grandes interpretaciones, pero Lithgow está por encima. El excéntrico alien de Cosas de Marcianos, el despiadado asesino de Dexter, el eterno padre en el cine, ahora da otro giro a su carrera. Si hubiera que elegir otro, John Travolta, aunque sea por verle en directo recogiendo el premio a ver qué pelo lleva.

Mejor actriz de reparto

Olivia Colman, El infiltrado



Lena Headey, Juego de tronos



Chrissy Metz, This Is Us

Mandy Moore, This Is Us

Thandie Newton, Westworld

(Ganadora del año pasado: Maura Tierney por The Affair)

Ganará: En una categoría muy disputada, apuesta doble: Thandie Newton, que lleva gran parte del peso de Westworld y su personaje va de menos a más. O Mandy Moore, por aquello de que igual This is Us se lleva algo este año.

Nos gustaría que ganara: Thandie Newton sería muy digno, pero también Lena Heady por el último capítulo de Juego de Tronos no nos importaría.